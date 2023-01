Finalistka Beranová: Měla jsem své dny, každou jízdu jsem lupla ibalgin

Podruhé v sezoně se běžkyně na lyžích Tereza Beranová dostala do finále klasického sprintu Světového poháru. Ve Val di Fiemme v páté etapě Tour de Ski vybojovala šesté místo, přesto, že se vůbec necítila dobře. „Já jsem se vlastně znovu narodila. Ve tři hodiny ráno jsem se vzbudila, dostala jsem své dny, je mi hrozně špatně,“ líčila Beranová. Michal Novák se dostal do semifinále a v průběžném pořadí se přiblížil elitní desítce.

Tenhle blonďatý blesk je vidět stále víc. Tereza Beranová v areálu Lago di Tesero bavila dynamickými jízdami i chytrými zkratkami na vrcholu stoupání, kterými si v jízdách dravě získávala pozici před finišem. Podruhé v kariéře vybojovala v závodě Světového poháru finále.

„Vím, že holky jsou splašené, já jezdím hlavou. Trošku si vyčkám. Vím, že na to fyzicky nemám, jedu proti nejlepším. Buď spadnou, nebo nespadnou, najdu si tam mezeru a předjedu je. Jsem v tomhle trošku takový chlap,“ popisovala Beranová s úsměvem svou aktivní taktiku.

V závodě jí ale komplikovaly situaci ženské problémy. I s nimi se postavila na start, protože právě kvůli sprintu ve Val di Fiemme si protrpěla předchozí tři distanční závody ve Val Müstair a v Oberstdorfu. Páteční sprint měl být na Tour de Ski jejím vrcholem.

„Každou jízdu jsem si lupla ibalgin, aby mi bylo líp a líp. Jsem ráda, že jsem se s tím vším dostala do finále,“ líčila Beranová. „Vzpomněla jsem si na Pellegrina, který do Davosu taky vstával ve tři ráno a vyhrál. Říkala jsem si, že budu jako on a půjdu do finále. Mrzí mě, že na stupních ještě nejsem, ale věřím, že na nich jednou budu.“

Čtyřiadvacetiletá dívka se ve sprintu už dostala mezi absolutní elitu. V klasických sprintech byla v sezoně nejhůř na sedmém místě a v pořadí sprinterského Světového poháru drží dvanáctou příčku. V distančních závodech sice na špičku pořád ztrácí, na Tour de Ski ale ve stylu cyklistických spurterů při Tour de France přežila dlouhé etapy, aby zazářila tam, kde to umí nejlíp.

„Tour de Ski je jedinečná, je výjimečná, je těžká. Člověk na ní opravdu musí mít,“ hodnotí Beranová. „Jela jsem to takticky moc dobře, jsem na sebe pyšná. Ale nemám sílu, musím si na to věkem přijít a získat ještě tu rychlost. Jsem ráda, že jsme si splnili cíl, že jsme se dostali do finále klasického sprintu ve Val di Fiemme, protože se tady pojede za tři roky na olympiádě. Chceme to tady prubnout a jednou vyhrát!“

Pozitivní den má za sebou i Michal Novák, který postupem do semifinále, jedenáctým místem a ziskem bonusových sekund znovu stáhnul svou ztrátou na elitní desítku. V průběžném pořadí Tour se posunul na třinácté místo a před závěrečnými dvěma etapami na top ten už ztrácí jen 24 sekund.

Tour pokračuje sobotními patnáctkami klasickou technikou a nedělním slavným výšlapem na Alpe Cermis.

ZÁVĚR TOUR DE SKI

Sobota 15 km s hromadným startem klasicky žen (11.45) a mužů (13.00)

Neděle 9 km do vrchu volně žen (11.00) a mužů (12.45)

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme (Itálie) - sprint klasicky:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:43,85, 2. Halfvarsson (Švéd.) -0,26, 3. Mocellini (It.) -0,94, 4. Chanavat (Fr.) -1,23, 5. Häggström (Švéd.) -1,41, 6. Cyr (Kan.) -2,99, ...11. Novák vyřazen v semifinále, 49. Fellner (oba ČR) vyřazen v kvalifikaci.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 5 ze 7 etap): 1. Klaebo 1:32:39, 2. Halfvarsson -58, 3. Pellegrino (It.) -1:08, 4. Golberg -1:09, 5. Skar -1:19, 6. Krüger (všichni Nor.) -1:33, ...13. Novák -2:20, 46. Fellner -5:20.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 32 závodů): 1. Golberg 928, 2. Klaebo 897, 3. Pellegrino 671, 4. Holund (Nor.) 531, 5. Halfvarson 521, 6. Musgrave (Brit.) 496, ...12. Novák 463, 70. Černý 110, 94. Šeller (oba ČR) 56, 133. Fellner 12.

Ženy: 1. L. U. Wengová 3:06,04, 2. T. U. Wengová -0,35, 3. Myhrvoldová (všechny Nor.) -0,67, 4. Hennigová (Něm.) -0,83, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -1,29, 6. Beranová -2,55, ...24. Janatová vyřazena ve čtvrtfinále, 39. Razýmová (všechny ČR) vyřazena v kvalifikaci .

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 5 ze 7 etap): 1. Karlssonová (Švéd.) 1:47:04, 2. T. U. Wengová -41, 3. Pärmäkoskiová -1:05, 4. L. U. Wengová -1:27, 5. Niskanenová (Fin.) -1:32, 6. Hennigová (Něm.) -1:52, ...22. Razýmová -5:13, 27. Janatová -6:06, 43. Beranová -12:46.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová 1119, 2. Karlssonová 797, 3. Pärmäkoskiová 792, 4. Digginsová (USA) 779, 5. Fähndrichová (Švýc.) 708, 6. Hennigová 690, ...34. Beranová 229, 36. Janatová 202, 72. Antošová 72, 94. Razýmová 26, 108. P. Nováková 8, 113. A. Nováková (všechny ČR) 6.