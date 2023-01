Tour de Ski: skvělá Beranová jela finále sprintu, Novák byl jedenáctý

Běžkyně na lyžích Tereza Beranová podruhé v kariéře postoupila do finále sprintu Světového poháru. Znovu uspěla v závodě klasickou technikou. Při Tour de Ski ve Val di Fiemme skončila stejně jako na začátku prosince v Beitostölenu šestá a vyrovnala si tak maximum v elitním seriálu. Nejlepší Čech Michal Novák vypadl v semifinále a obsadil 11. příčku. I pátou etapu Tour de Ski vyhrál Nor Johannes Hösflot Klaebo, mezi ženami triumfovala jeho krajanka Lotta Udnes Wengová.

Čtyřiadvacetiletá Beranová své úsilí při Tour de Ski směřovala k tomu, aby vydržela do dnešního závodu. To se jí vyplatilo. Ve čtvrtfinále i v semifinále najížděla z prvního místa do cílové rovinky a pak v soupaži těsně uhájila postupovou druhou příčku. Poprvé uspěla ve fotofiniši o sedm, podruhé o pět setin sekundy. Ve finále se držela s nejlepšími, ale v závěru nestačila a propadla se na 6. příčku.

Závod ovládly Norky. Za Lottou Udnes Wengovou finišovala její sestra Tiril Udnes Wengová, třetí skončila Mathilde Myhrwoldová.V čele průběžného pořadí se i po dnešní šestnácté příčce udržela Švédka Frida Karlssonová, jež vede o 41 sekund před Tiril Udnes Wengovou. .

Z českých reprezentantek se do vyřazovacích jízd dostala ještě Kateřina Janatová, ve své méně oblíbené technice vypadla ve čtvrtfinále a obsadila 24. příčku. Kateřina Razýmová skončila po 39. místě v kvalifikaci, ale udržela pozici nejlepší Češky v seriálu. Posunula se o dvě příčky vzhůru na 22. místo.

Novák stejně jako Beranová těsně postoupil ze čtvrtfinále. V semifinále však tentokrát neuspěl, dojel šestý daleko od postupových pozic. Nenavázal tak na čtvrté místo z prvního sprintu této Tour ve Val Müstairu, který se ale jel volnou technikou. V průběžném pořadí Tour de Ski si polepšil o pět míst na 13. příčku, dělí ho necelá půlminuta od sedmého místa.

Finále jasně ovládl favorizovaný Klaebo, jenž ještě na letošní Tour de Ski nepoznal přemožitele. Před závěrečnými dvěma etapami vede o 58 sekund před Švédem Calle Halfvarssonem, který byl v dnešním sprintu druhý. O dalších deset sekund zpět je průběžně třetí Ital Federico Pellegrino.

Tour de Ski bude pokračovat v sobotu závody na 15 kilometrů klasicky s hromadným startem, v neděli vyvrcholí výjezdem na sjezdovku Alpe Cermis.

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme (Itálie) - sprint klasicky:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:43,85, 2. Halfvarsson (Švéd.) -0,26, 3. Mocellini (It.) -0,94, 4. Chanavat (Fr.) -1,23, 5. Häggström (Švéd.) -1,41, 6. Cyr (Kan.) -2,99, ...11. Novák vyřazen v semifinále, 49. Fellner (oba ČR) vyřazen v kvalifikaci.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 5 ze 7 etap): 1. Klaebo 1:32:39, 2. Halfvarsson -58, 3. Pellegrino (It.) -1:08, 4. Golberg -1:09, 5. Skar -1:19, 6. Krüger (všichni Nor.) -1:33, ...13. Novák -2:20, 46. Fellner -5:20.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 32 závodů): 1. Golberg 928, 2. Klaebo 897, 3. Pellegrino 671, 4. Holund (Nor.) 531, 5. Halfvarson 521, 6. Musgrave (Brit.) 496, ...12. Novák 463, 70. Černý 110, 94. Šeller (oba ČR) 56, 133. Fellner 12.

Ženy: 1. L. U. Wengová 3:06,04, 2. T. U. Wengová -0,35, 3. Myhrvoldová (všechny Nor.) -0,67, 4. Hennigová (Něm.) -0,83, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -1,29, 6. Beranová -2,55, ...24. Janatová vyřazena ve čtvrtfinále, 39. Razýmová (všechny ČR) vyřazena v kvalifikaci .

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 5 ze 7 etap): 1. Karlssonová (Švéd.) 1:47:04, 2. T. U. Wengová -41, 3. Pärmäkoskiová -1:05, 4. L. U. Wengová -1:27, 5. Niskanenová (Fin.) -1:32, 6. Hennigová (Něm.) -1:52, ...22. Razýmová -5:13, 27. Janatová -6:06, 43. Beranová -12:46.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová 1119, 2. Karlssonová 797, 3. Pärmäkoskiová 792, 4. Digginsová (USA) 779, 5. Fähndrichová (Švýc.) 708, 6. Hennigová 690, ...34. Beranová 229, 36. Janatová 202, 72. Antošová 72, 94. Razýmová 26, 108. P. Nováková 8, 113. A. Nováková (všechny ČR) 6.