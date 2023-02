ONLINE: Kvalifikaci sprintu na MS zvládlo pět Čechů, Novák byl čtvrtý

Šest ze sedmi českých běžců na lyžích postoupilo do čtvrtfinálových jízd sprintu klasickou technikou na mistrovství světa v Planici. Nejlepší byl Michal Novák, který se blýskl v kvalifikaci čtvrtým nejrychlejším časem. Do třicítky nejlepších se dostali také Ondřej Černý a Luděk Šeller, mezi ženami Kateřina Janatová, Tereza Beranová a Barbora Antošová. Zvítězili Nor Erik Valnes a úřadující šampionka Jonna Sundlingová ze Švédska.