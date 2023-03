Fair play? Zbytečnost pro Švédky. Černý vyrovnal maximum ve sprintech

Koncovka pro sprintery na běžkách ve Světovém poháru stála za to. Do finského Lahti zavítaly teploty docela vysoko nad bodem mrazu dříve, než by se čekalo. Nástrahy náročné tratě si tak vybraly svou daň. Tentokráte se z Čechů nejlépe vedlo v klasické technice Ondřeji Černému, který obsadil 8. příčku a vyrovnal své kariérní maximum ve SP. Hned ve čtvrtfinále se v jedné z ženských jízd stalo něco, co si lze vykládat dvojím způsobem, byť komentátor ČT Pavel Čapek hovořil o gestu fair play.

Na Lahti bude řada sprinterů vzpomínat. Ovšem mnozí spíše s rozhořčením. Těch pádů a karambolů zejména mezi muži kvůli přemíře snahy, ledovým plotnám a větší vyrovnanosti bylo nespočet. Na pád a kolizi s Rakušanem Moserem třeba doplatil v cílové rovince bronzový medailista z klasického sprintu na MS v Planici Jules Chappaz z Francie, ale gravitace zmařila naděje na skvělý výsledek například i Švédu Angerovi či domácím sprinterům v čele s Niilem Moilanenem. Třetí nejrychlejší muž kvalifikace si v obávané pravotočivé zatáčce před stadionem ustlal krátce po sobě hned třikrát a jeho vystoupení bylo i značnou komickou vložkou.

Mezi třicet nejlepších postoupili celkem čtyři Češi. V ženském startovním poli se dařilo překvapivě jen Barboře Antošové. Kateřina Janatová možná i kvůli únavě ze sobotního závodu dvojic neprošla do finálových jízd a Tereza Beranová upadla rovnou v kvalifikaci, takže se jí hlavní závod také netýkal.

Antošová vypadla hned ve čtvrtfinálové jízdě. O vítězství si to rozdaly v šestičlenném finále tři Norky a tři Švédky. Nejlepší byla neporazitelná dáma sprintů posledních týdnů Kristiine Stavaas Skistadová z Norska. Na stupních vítězek ji doplnily Švédka Jonna Sundlingová a vedoucí žena celkové klasifikace SP Tiril Udnes Wengová, která si třetím místem zajistila před závěrečným závodem na 20 km klasicky celkový triumf ve Světovém poháru.

Kontroverzní situace se ale odehrála ve čtvrtém ženském čtvrtfinále. Švédka Maja Dahlqvistová bojovala se Švýcarkou Nadine Faehndrichovou na dálku o malý křišťálový glóbus za sprint. Závodnice ze Skandinávie potřebovala sítem programu postupovat co nejdál a doufat v brzký výpadek švýcarské sokyně. V onom běhu Dahlqvistové už na stadionu v pokročilé fázi závodu zavrávorala Němka Katharina Hennigová a upadla přesně mezi švédským sendvičem Dahlqvistová a Moa Ilarová. Právě Hennigová při kolizi a pádu přepůlila jednu z hůlek Dahlqvistové a nastal problém.

Do semifinále postupovaly stoprocentně jen dvě nejrychlejší. V tu chvíli si pro pohodlný postup z první pozice svištěla Norka Stensethová, druhá jela právě Ilarová a Dahlqvistová by měla smůlu. Jenže Ilarová, které nešlo o tolik, cílovou rovinku vypustila a obětovala se na úkor své slavnější kolegyně.

Těžko říct, jestli Ilarová cítila vinu na zmíněné kolizi, ve které Dahlqvistová zlomila hůl, ale pokud ano, tak nesprávně. Ilarová totiž byla pasivní účastnicí strkanice. Spíše to v koncovce vypadalo na švédskou strategii, aby v případě potřeby Ilarová takhle své krajance „píchla“. Pokud ano, je to týmová režie, která nemá ve sprintech mezi běžkaři své tradiční místo a může se tedy debatovat o správnosti tohoto gesta, byť komentátor ČT Pavel Čapek okomentoval situaci po svém. „Dahlqvistová má jednu hůlku zlomenou přesně v polovině. Stejně na ni velmi sympaticky čeká její kolegyně. Tak to bylo obrovsky sympatické gesto fair play.“

O výkladu fair play v tomto ohledu může polemizovat švýcarský tábor. Zatímco Faehndrichová skončila devátá, Dahlqvistové čtvrtá příčka zajistila o sedm bodů triumf v celkové klasifikaci sprintů. Nebýt pomoci své krajanky, radovala se Švýcarka. Obrázek si může udělat každý sám.

Čeští muži byli mnohem úspěšnější než dámy. Všichni tři tradiční sprinteři ve složení Michal Novák, Luděk Šeller a Ondřej Černý kvalifikaci zvládli, třebaže nepostoupila taková jména jako Richard Jouve, Lucas Chanavat či Marcus Grate.

Novák ani Šeller čtvrtfinálovým „cutem“ neprošli, i když Luděk Šeller byl postupu mezi dvanáct nejlepších velmi blízko. Své sprinterské vlohy ukázal Ondřej Černý, který se zpomalil kolizí už v kvalifikaci, ale také postoupil do semifinále. Tam i přes pád právě bojoval o posun mezi šestici finalistů, ale čas byl proti němu. Přesto je jeho 8. místo nejlepším výsledkem ve SP v kariéře. Stejně dobře si vedl v únorovém sprintu volně v Toblachu.

Celkově tak česká družina v rámci sezony 2022/23 vybojovala ve sprintech jednotlivců jedenáctkrát umístění v elitní desítce, o což se postaral kvartet Michal Novák, Ondřej Černý, Tereza Beranová a Kateřina Janatová.

SP v běhu na lyžích v Lahti - sprint klasicky:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:48,58, 2. Halfvarsson (Švéd.) -0,75, 3. Valnes -0,93, 4. E. Northug -1,31, 5. Amundsen -1,63, 6. Skar (všichni Nor.) -2,95, ...8. Černý - vyřazen v semifinále, Novák, Šeller (všichni ČR) vyřazeni ve čtvrtfinále.

Konečné pořadí sprintu (po 13 závodech): 1. Klaebo 1261, 2. Chanavat (Fr.) 907, 3. E. Northug (Nor.) 843, 4. Pellegrino (It.) 815, 5. Anger (Švéd.) 779, 6. Jouve (Fr.) 767, ...15. Černý 459, 18. Novák 414, 29. Šeller 246, 115. Fellner (ČR) 5.

Průběžné pořadí SP (po 30 z 31 závodů): 1. Klaebo 2597, 2. Golberg (Nor.) 2133, 3. Pellegrino 1597, 4. Holund 1218, 5. Krüger 1185, 6. Tönseth (všichni Nor.) 1175, ...9. Novák 961, 33. Černý 459, 65. Šeller 246, 135. Fellner 53.

Ženy: 1. Skistadová (Nor.) 3:08,63, 2. Sundlingová (Švéd.) -0,13, 3. T. U. Wengová (Nor.) -6,55, 4. Dahlqvistová (Švéd.) -7,38, 5. Stensethová (Nor.) -7,49, 6. Ribomová (Švéd.) -11,96, ...24. Antošová - vyřazena ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 34. Janatová, 46. Beranová (všechny ČR).

Konečné pořadí sprintu (po 13 závodech): 1. Dahlqvistová 944, 2. Fähndrichová (Švýc.) 937, 3. T. U. Wengová 813, 4. Hagströmová (Švéd.) 794, 5. Sundlingová 747, 6. Skistadová 743, ...18. Beranová 405, 23. Janatová 373, 48. Antošová 125, 95. P. Nováková 17, 119. A. Nováková (všechny ČR) 5.

Průběžné pořadí SP (po 30 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová 1983, 2. Digginsová (USA) 1828, 3. Niskanenová (Fin.) 1730, 4. Brennanová (USA) 1510, 5. Fähndrichová 1402, 6. Karlssonová (Švéd.) 1276, ...22. Janatová 776, 41. Razýmová 426, 42. Beranová 421, 79. Antošová 125, 127. P. Nováková 25, 158. A. Nováková 6.