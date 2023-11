Neřič, dělám rozhovor! Česká běžkařka zpražila kouče, ten chtěl jít domů

Dobrá nálada panuje v českém týmu běžců na lyžích na úvod sezony Světového poháru. Ve sprintu klasicky v desetistupňovém mrazu finské Ruky hned čtyři borci bodovali, dva se dostali do nejlepší dvacítky. A talentovaná Barbora Antošová se po závodě v žertu pustila do asistenta trenéra Vasila Husáka.

Barbora Antošová stála před českou servisní buňkou v areálu v Ruce a do rozhovoru pro svazové stránky najednou zasáhnul silný hlas: „My jsme chtěli jít dom!“

Antošová se zarazila v odpovědi a zakřičela: „Vasile, neřič! Tady dělám rozhovor!“

Vyrušování asistenta trenéra běžkařské reprezentace Vasila Husáka ustalo a Antošová se s úsměvem dál věnovala hodnocení závodu, v němž na 22. místě zůstala jen tři příčky za nejlepším umístěním kariéry.

„S dneškem musím být spokojená. Je mi trošku líto čtvrtfinále, kde jsem asi dost sil nechala v posledním kopci a v cílové rovince mi to chybělo. Je to první závod, určitě to není propadák,“ pochvalovala si Antošová.

Do vyřazovacích jízd se dostali hned čtyři Češi. Z ženského družstva skončila nejvýš Tereza Beranová, které na osmnáctém místě scházela jen necelá sekunda, aby se prodrala do semifinále jako šťastná poražená. Kateřina Janatová skončila osmadvacátá.

„Oproti mým kamarádům z týmu se mi tady docela líbí, i přesto, že je tady obrovská kosa. Ale letos je to trošku lepší. Není tady okolo minus dvaceti, ale jenom kolem minus deseti,“ pochvalovala si Antošová.

Michal Novák, který v minulé sezoně skončil v klasickém sprintu čtvrtý na světovém šampionátu v Planici, taky skončil ve čtvrtfinále. V extrémně těžké konkurenci Bena Ogdena, Ansgara Evensena či Paala Golberga na postupové místo ztratil osm desetin sekundy, díky čemuž obsadil 17. místo v celkovém pořadí.

„Postup se počítá, první Světový pohár je vždycky hodně nabouchanej. Čas byl dobrý, nízká ztráta, dobré lyže. Je to dobrý základ do dalších závodů. Ve čtvrtfinále to nedopadlo stoprocentně,“ hodnotil Novák.

V prvním závodě podle nových pravidel, které zakazují používání fluorových vosků, si čeští závodníci své lyže pochvalovali.

„Já si říkám, jestli jsme na těch lyžích neměli ten fluor. Lyže byly super. Sám za sebe si myslím, že lyže byly možná lepší, než měla konkurence, co se týče dojezdu skluzu,“ usmíval se Novák.

Program SP v Ruce v běžeckém lyžování pokračuje sobotními závody na 10 kilometrů klasicky s intervalovým startem a nedělními bruslařskými dvacítkami s hromadným startem.

„Budu chtít vyhrát!“ zahlásil Novák. „Ale zůstanu normálně realisticky při zemi. Kolem desátého, patnáctého místa to bude standardní.“