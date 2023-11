Běžecké lyžování bez fluoru: mazání úplně jinak, výhoda bohatších zůstává

Běžecké lyžování oficiálně vstupuje do nové éry. Klasickými sprinty ve finské Ruce začíná v pátek Světový pohár v sezoně, v níž jsou zakázány vosky na bázi fluoru, na nichž dosud lyžování stálo. Všichni jsou zvědaví, co se bude dít. A doufají, že jedním z dopadů nebude zvýšená dominance Norů – to je možnost, kterou naznačily nedávné biatlonové závody v Sjusjoenu . „Je všechno úplně nanovo, od nuly,“ říká šéf českého servisu Martin Blaschke. A dodává: „Rozdíly mezi týmy budou rozhodně větší.“

Dvanáct Norů stálo na nejvyšších místech při přípravném biatlonovém závodě. Hrozí dominance severského národa i ve světě běžeckého lyžování ve chvíli, kdy si všichni teprve zvykají na svět bez fluoru?

„A neděje se to náhodou už dva roky nebo více let?“ usmívá se světový šampion Martin Koukal nad zprávami ze Sjusjoenu. „Dole v Lillehammeru má Swix fabriku, tak kde by měl mít větší výhodu? Takhle to zkrátka je. Vždycky se říkalo, že v Itálii fungují vosky italských značek. Protože testujete na sněhu za barákem.“

Jde však o to, jestli nebude mít norská lyžařská velmoc ke své dominanci z poslední doby ještě výhodu navíc. „Co se týče skluzových vosků, tam je to úplně všechno od nuly. Zákonitosti, pravidla, na která jsme byli zvyklí, už neplatí. Je to všechno úplně otočené, úplně jiné. Filozofie mazání se mění,“ říká servisman Martin Blaschke. „U fluorových vosků byla výhoda fluoru v tom, že to jelo rychleji. Hlavní devíza je, že fluor odpuzuje špínu, vodu, v které jsou nečistoty. Lyže se nešpiní.“

Pro žádný tým nebude zcela snadné se vypořádat s novými podmínkami. Je ale zjevné, že ti nejbohatší v čele s Nory budou mít ke zdárnému přechodu lepší pozici. Síla norského družstva samozřejmě nespočívá jen v mazání, její součástí je i technologická převaha při výrobě struktur a skluznic, a pak taky přirozený příklon norské populace ke sportu v otevřené přírodě, který tam patří k životní filozofii.

V konečném pořadí minulého ročníku Světového poháru skončili čtyři Norové v top pětce a celkem šest se jich vměstnalo do top ten. O to víc zvoní celkové deváté místo a 1002 bodů, na což poslední zimu dosáhl český reprezentant Michal Novák. Jak boje na špici ovlivní zákaz fluoru?

„Servismani, kteří mají dlouhé roky zkušeností, teď všichni začínají odznova. Ale nebude to tak, že by všichni začínali od nuly. Týmy, jež mají velké rozpočty a hodně lidí, kteří to můžou vytestovat, budou mít pořád výhodu,“ říká Koukal.

První dávku informací dají víkendové závody ve finské Ruce. V pátek a v sobotu se jedou klasické závody, kde by se změny neměly projevit tak zásadně. Spíš nedělní bruslařské dvacítky ukážou, jestli se i běžecké lyžování má obávat norské šikany, podobné té z biatlonového Sjusjoenu.

„My jsme to taky viděli. Snažili jsme se rovněž zjistit, co se tam stalo,“ říká Blaschke. „Nikdo z nás tam nebyl, nepřísluší mi to hodnotit. Ale myslím si, že takový extrém to nebude. Možná jo, možná se pletu. Doufám, že v běhu na lyžích to takové nebude. I když nůžky mezi týmy budou určitě rozevřenější.“