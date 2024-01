Amundsen slavil na Tour de Ski a je v čele, Digginsová navýšila náskok

Třetí etapu Tour de Ski ovládl Nor Harald Östberg Amundsen • Profimedia.cz

Třetí etapu Tour de Ski ovládli Nor Harald Östberg Amundsen a Američanka Jessie Digginsová a jsou v čele průběžného pořadí. Česká reprezentantka Kateřina Janatová obsadila ve stíhacím závodu na 20 km volně v Toblachu 24. místo, Adam Fellner skončil čtyřicátý. Na vítěze ztratili oba zhruba čtyři minuty.

Amundsen porazil o více než půl minuty dosavadního lídra Erika Valnese. Třetí byl další norský lyžař Jan Thomas Jenssen s více než minutovým mankem.

Na trať vybíhal Amundsen jen o čtyři sekundy za Valnesem. Dlouho se drželi spolu, ale v poslední čtvrtině závodu se pětadvacetiletý vicemistr světa na 15 km volně svému krajanovi vzdálil a nakonec získal výrazný náskok. Pro Amundsena to bylo druhé vítězství v sezoně a třetí v kariéře.

„Bylo to hrozně těžké. Na novém sněhu to moc nejelo, což nám tu dvacítku ještě ztížilo,“ řekl Amundsen v televizním rozhovoru. „Od začátku jsem cítil únavu. Povedlo se mi ale přece jenom Erikovi cuknout, pak jsem si jel své tempo a bylo fajn to takhle úspěšně završit,“ prohlásil norský lyžař, který si v pozici lídra Tour de Ski užije úterní volný den. Ve středu bude seriál pokračovat v Davosu sprintem.

Digginsová už šla do závodu v roli vedoucí ženy Tour de Ski o sedm sekund před druhou Němkou Victorií Carlovou. Pro 17. individuální vítězství ve Světovém poháru si dvaatřicetiletá Američanka doběhla s náskokem 46,5 sekundy. Carlová byla druhá a třetí skončila Švédka Linn Svahnová. Digginsová, která vyhrála Tour de Ski v roce 2021, si připsala třetí triumf v sezoně Světového poháru a upevnila si první místo v průběžném hodnocení.

Závod SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Toblachu - stíhací závody na 20 km volně:

Muži: 1. Amundsen 52:38,0, 2. Valnes -32,9, 3. Jenssen (všichni Nor.) -1:04,6, 4. Poromaa (Švéd.) -1:04,9, 5. Nyenget (Nor.) -1:04,9, 6. Moch (Něm.) -1:05,5, ...40. Fellner (ČR) -3:59,0.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 3 ze 7 etap): 1. Amundsen 1:17:52, 2. Valnes -32, 3. Jenssen, 4. Poromaa, 5. Nyenget všichni -1:04, 6. Moch -1:05, ...41. Fellner -3:59.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 34 závodů): 1. Amundsen 864, 2. Klaebo 734, 3. Golberg (oba Nor.) 689, 4. Valnes 660, 5. Halfvarsson (Švéd.) 525, 6. Musgrave (Brit.) 480, ...10. Novák 425, 107. Černý 21, 109. Fellner 21, 117. Šeller (všichni ČR) 14.