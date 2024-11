Návrat monstra! Johaugová ale na úvod Světového poháru nevyhrála

Therese Johaugová se vrátila do závodů Světového poháru • ČTK/Markuu Ulander/Lehtikuva via AP

Legendární běžkyně na lyžích Therese Johaugová je zpátky ve stopě. Šestatřicetiletá Norka se vrátila do závodů Světového poháru po dvouleté pauze ve finské Ruce a na klasické desítce skončila druhá. O 46,5 sekundy ji porazila jen Švédka Frida Karlssonová. Kateřina Janatová skončila pětadvacátá, Barbora Havlíčková jednačtyřicátá.

V cíli se posadila na trůn se sobí kůží pro vedoucí závodnici a hned vzala do ruky telefon. Therese Johaugová se po dvou letech vrátila, kde končila, na nejvyšší příčce ale do konce nevydržela. Švédka Frida Karlssonová tentokrát vyhrála způsobem, jakým to před mateřskou pauzou dělala slavná Norka.

Johaugová původně kariéru ukončila po olympiádě v Pekingu, kde získala tři zlaté olympijské medaile. Vloni se jí a jejímu partnerovi, bývalému norskému veslaři Nilsovi Jakobovi Hoffovi, narodila dcera Kristi. A koncem roku přijela jako čtrnáctinásobná mistryně světa do Prahy propagovat svou značku sportovního oblečení.

„Končila jsem kariéru po skoro dvaceti letech, takže vám schází trénování i závodění, při němž se snažíte plnit své cíle. Schází vám lidi, kamarádi z týmu. Ale když jsem loni končila, cítila jsem, že byl správný čas říct: Stop! Všech svých cílů jsem dosáhla,“ ujišťovala. „Stala jsem se mistryní světa, olympijskou šampionkou, vyhrála jsem celkové pořadí Světového poháru, Tour de Ski… A řekla jsem si, že ve čtyřiatřiceti letech přišel čas dělat jiné věci. Chtěla jsem založit rodinu a nikdy nevíte, jak dlouho to může trvat. Už žiju nový život, ale někdy se mi stýská i po tom starém…“

Pěkné vzpomínky pak následující jaro bryskně proměnila v novou energii. Ohlásila comeback a těsně před startem sezony vyděsila konkurenci dominantním představením na klasické desítce v Beitostölenu, kde elitní reprezentační kolegyni Heidi Wengovou porazila o téměř čtyřicet sekund.

„Sport je zajímavý pouze tehdy, pokud víte, že nejvyšší úroveň je téměř nedosažitelná světová třída. Pokud Therese přijde a ukáže, že úroveň, na které se sportuje, je průměrná, pak si myslím, že se sport stane nezajímavým,“ obával se pro norský deník VG bývalý reprezentant Martin Johnsrud Sundby.

„Mluvíme o Johaugové, každý ví, jaké fyzické monstrum je. Pochybuji, že poslední dva roky jen ležela na pohovce,“ řekla pro VG švédská běžkařka Ebba Anderssonová.

Johaugová se vrátila ve formě, narazila ale na rostoucí hvězdu Fridu Karlssonovou. Ta má v pětadvaceti už jedenáct medailí z velkých akcí a na úvod sezony slavné Norce vystavila stopku.

„Opravdu přenádherný výkon. Nevím, jestli Therese Johaugová byla pasována na tak obrovskou favoritku předčasně. Tohle je výkon o kategorii někde jinde,“ hodnotila olympijská šampionka Kateřina Neumannová pro Českou televizi.

Úvodní závody SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko) - 10 km klasicky:

Ženy:

1. Karlssonová (Švéd.) 25:16,2

2. Johaugová -46,5

3. Slindová (obě Nor.) -54

4. Hennigová (Něm.) -55,4

5. H. Wengová (Nor.) -1:03,9

6. Anderssonová (Švéd.) -1:10,3

...25. Janatová 2:11,6, 41. Havlíčková (obě ČR) -3:19,7