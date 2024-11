Bauer zpátky ve Světovém poháru. Syn české legendy hned bodoval

Je to přesně na den jedenáct let, co Lukáš Bauer ve finské Ruce naposledy vyhrál závod Světového poháru. Symbolicky ve stejném areálu dnes začala dospělá kariéra jeho syna Matyáše, který patří k nové vlně perspektivních závodníků. Na trati se od začátku držel na bodovaných místech a na nich zůstal, i když se nakonec trochu propadl.

„Myslím si, že výkon to byl celkem slušný, výsledek taky. Bylo to dost náročné vzhledem k počasí. Střídal se sníh s větrem, nebyly to příjemné podmínky pro závodění,“ hodnotil Matyáš Bauer.

Lepší geny pro běžecké lyžování těžko mohl dostat. Jeho tatínek Lukáš v sezoně 2007/2008 vyhrál Světový pohár, dvakrát triumfoval na Tour de Ski, má tři olympijské medaile a dvě ze světových šampionátů. Za národní tým jezdila i Matyášova maminka Kateřina. Jeho babička Helena Balatková má bronzovou medaili z olympiády 1972. V mládeži Matyáše trénoval Miroslav Petrásek, architekt slavné éry mužského běžkařského týmu z počátku tisíciletí.

„On se snaží jezdit jinou technikou, než jsem jezdil já. Je určitě líp sprintersky vybavený. Já jsem samozřejmě tu laťku nasadil hodně nízko…“ hodnotil Lukáš Bauer svého syna v minulosti. „Vidím zarputilost, věčnou nespokojenost, to má po mně.“

Matyáš Bauer šel do prvních závodů po lehké nemoci a na trati neměl štěstí na to, aby se chvíli svezl s některým z rychlých závodníků. I tak bral svých prvních sedm bodů v elitním seriálu.

„Jsou to první body v kariéře, což se vždycky cení, ale myslím, že bylo na víc,“ poznamenal.

Šest bodů za pětačtyřicáté místo bral Tomáš Dufek.

Ještě výš skončily na klasické desítce v Ruce dvě české ženy. Kateřina Janatová skončila pětadvacátá.

„Závod hodnotím dobře. Asi bych se viděla radši trochu výš, ale někdy mi klasická desítka intervalově nesedí tolik jako hromaďák,“ líčila Janatová. Dobrý start do sezony má za sebou i Barbora Havlíčková, která se po dlouhodobých zdravotních problémech do Světového poháru vrátila už na jaře. „Přijdou lepší závody i horší dny, jsem ráda, že jsme do toho vstoupili takhle,“ usmívala se Havlíčková.

Závod žen na 10 kilometrů klasickou technikou:

1. Frida Karlssonová (Švédsko) 25:16,2

2. Therese Johaugová (Norsko) +46,5

3. Astrid Oeyre Slindová (Norsko) +54,0

4. Katharina Hennigová (Německo) +55,4

5. Heidi Wengová (Norsko) +1:03,9

---

25. Kateřina Janatová (Česko) +2:11,6

41. Barbora Havlíčková (Česko) +3:19,7

Závod mužů na 10 kilometrů klasickou technikou:

1. Iivo Niskanen (Finsko) 23:00,6

2. Harald Oestberg Amundsen (Norsko) +12,5

3. Martin Loewstroem Nyenget (Norsko) +14,1

4. Johannes Hoesflot Klaebo (Norsko) +28,2

5. Erik Valnes (Norsko) +31,3

---

44. Matyáš Bauer (Česko) +1:49,8

45. Tomáš Dufek (Česko) +1:53,2

58. Adam Fellner (Česko) +2:12,8

61. Jiří Tuž (Česko) +2:20,3