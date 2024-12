Skvělý výkon: Janatová ve SP dojela šestá a má nejlepší výsledek v kariéře

Sedmadvacetiletá Janatová se probojovala do finálové šestky poprvé. Jejím dosavadním maximem bylo předloňské sedmé místo ze sprintu ve švýcarském Val Müstairu.

Ostatní čeští reprezentanti vypadli již v kvalifikaci. Mezi muži byl blízko postupu Ondřej Černý, kterého dělilo na 34. příčce od elitní třicítky půl vteřiny. Barbora Antošová zaostala za postupem o více než osm vteřin a skončila na 49. místě. Luděk Šeller byl 61., Jiří Tuž o tři příčky za ním.

Janatová postoupila z kvalifikace ze 14. místa a nastoupila ve třetí čtvrtfinálové jízdě. V závěrečném stoupání se zařadila za Finku Jasmin Kähäräovou, kterou na cílové rovince přespurtovala a jízdu ovládla.

V semifinále skončila Janatová čtvrtá za Sundlingovou, Němkou Victorií Carlovou a Švédkou Emmou Ribomovou. Díky pomalejší druhé semifinálové jízdě ale postoupila do finále časem.

Ve finále se česká reprezentantka pohybovala stejně jako v předchozích jízdách na chvostu. V závěru bojovala ve skupině s Carlovou a Ribomovou o čtvrté místo, nakonec ale doběhla šestá. Na Sundlingovou ztratila 6,49 vteřiny. V průběžném pořadí Světového poháru se Janatová posunula na 12. místo.

Devětadvacetiletá Sundlingová navázala na vítěznou kvalifikaci a během dne neprohrála jedinou jízdu. Olympijská vítězka z Pekingu porazila ve finále krajanku Johannu Hagströmovou o více než tři vteřiny. Třetí byla Norka Julie Myhreová.

Roli favorita potvrdil také Klaebo. Osmadvacetiletý Nor navázal na týden starý triumf z finské Ruky připsal si 51. triumf v této disciplíně. Krajana Evena Northuga porazil o 1,22 vteřiny, třetí byl Ital Federico Pellegrino.

Program Světového poháru v Lillehammeru zakončí nedělní skiatlon na 20 kilometrů.

SP v běhu na lyžích v Lillehammeru - sprint volně:

Muži: 1. Klaebo 2:32,64, 2. E. Northug (oba Nor.) -1,22, 3. Pellegrino (It.) -1,57, 4. Jenssen (Nor.) -2,19, 5. Chanavat (Fr.) -2,96, 6. Holmboe (Nor.) -4,73, ...v kvalifikaci 34. Černý, 61. Šeller, 64. Tuž (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 31 závodů): 1. Amundsen (Nor.) 412, 2. Klaebo 312, 3. Nyenget 293, 4. Valnes (oba Nor.) 256, 5. Pellegrino 252, 6. Krüger (Nor.) 245, ...82. Černý 34, 107. Šeller 10, 113. Bauer 7, 115. Dufek (oba (ČR) 6.

Ženy: 1. Sundlingová 2:50,08, 2. Hagströmová (obě Švéd.) -3,05, 3. Myhreová (Nor.) -3,60, 4. Carlová (Něm.) -6,22, 5. Ribomová (Švéd.) -6,39, 6. Janatová -6,49, ...v kvalifikaci 49. Antošová (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 31 závodů): 1. Digginsová (USA) 378, 2. Sundlingová 357, 3. Carlová 355, 4. Johaugová 307, 5. H. Wengová (obě Nor.) 285, 6. Hennigová (Něm.) 236, ...12. Janatová 214, 62. Antošová (ČR) 40, 85. Havlíčková (obě ČR) 14.