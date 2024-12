Budeš můj mentální kouč? Norská hvězda se pohádala s novinářem

Therese Johaugová se vrátila do závodů Světového poháru • ČTK/Markuu Ulander/Lehtikuva via AP

Návrat legendární Therese Johaugové vnesl do běžeckého lyžování trochu chilli papriček. Když slavná Norka zůstala minulý víkend bez výhry, švédský novinář Tomas Pettersson si do ní rýpl: „Vítězky jsou všechny, kromě tebe!“ Johaugová reagovala po svém, v pátek v Lillehammeru vyhrála desítku bruslením.

Nebyl to možná start, jaký si Therese Johaugová v prvních závodech po mateřské pauze představovala. Před týdnem v Ruce na klasické desítce prohrála se švédskou rivalkou Fridou Karlssonovou o masivních 46,5 sekundy a na bruslařské dvacítce s hromadným startem skončila necharakteristicky mimo stupně vítězů na čtvrtém místě.

„Vítejte do nového světa lyžování. Dobrá věc je, že vítězkami jsou všichni. Vlastně všichni ne. Kromě tebe, Therese Johaugová,“ rýpnul si Tomas Pettersson, švédský novinář z deníku Expressen.

Norská média jeho noticku rozmázla a žurnalista se s Johaugovou potkal na páteční tiskovce poté, co Norka přesně tisíc dní od svého posledního triumfu ve Světovém poháru v Lillehammeru vyhrála bruslařskou dvacítku a pak si švédského novináře vychutnala.

„Řekla jsem Pettersonovi, že bych ho měla najmout jako mentálního kouče,“ uvedla podle norského webu VG. „Abych byla upřímná, nelíbí se mi, když říká, že jsem jediný loser. O někom, kdo je druhý, nemůžete říct, že je loser.“

Pettersson následně svá slova uvedl do kontextu. Zřejmě mu šlo o to, že pro lyžování bude dobře, pokud nebude Johaugová tak dominantní, jako když se s lyžováním na jaře 2022 loučila. Světový pohár tehdy v distančních disciplínách vyhrála s náskokem 255 bodů a na olympiádě na distančních tratích získala všechny tři zlaté medaile.

„Vyhrávají všichni kromě tebe, protože je to otevřenější, když nemáš takovou převahu jako před dvěma lety. V takové situaci vyhrávají všichni, kromě tebe,“ vysvětlil Pettersson.

Johaugová si na druhé straně vysloužila kritiku od Švédky Karlssonové, když se po úvodní porážce v Ruce vymlouvala na špatné lyže.

„Bylo to tak pokaždé, když jsem ji porazila,“ řekla Karlssonová a připomněla třicítku na Holenkollenu z roku 2020, kde si Norka před finišem nevyměnila lyže, nebo intervalovou desítku bruslením z roku 2021 v Lillehammeru, kde si Johaugová po těsné porážce o tři desetiny stěžovala, že ji na trati omezila Ruska Sorinová.

Karlssonová ale zdůraznila, že je ráda, že Johaugová změnila původní rozhodnutí o konci kariéry a vrátila se do stopy. „Je to cool, opravdu! Theresu potřebujeme. Všichni jsme šťastní, že je zpátky. Je to motivující,“ řekla Švédka.