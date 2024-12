Start Tour: robot Klaebo, Novák zpět, výbuch Švédek i skvělá Janatová

Je to experiment, který z logistického hlediska mnozí uvítali. Letošní Tour de Ski se koná pouze na italském sněhu. Kvůli nedokonalým podmínkám i nízké ubytovací kapacitě ze seriálu třeba odpadla tradiční startovní etapa Tour ve švýcarském Val Müstair. Ve hře byla náhrada v podobě Gomsu, ale obec v kantonu Valais není v ideální poloze. Týmové kamiony by odtamtud třeba do Val di Fiemme jely možná i deset hodin. Německo se třeba letos vzdalo jakékoliv zastávky ve SP včetně Tour kvůli finančním úsporám. I proto se sedm etap v následujících devíti dnech odjede v Itálii. Jisté je, že tento model zůstane i pro Tour de Ski v příští sezoně.

Novák se rozjíždí po vleklé pauze

Dlouho očekávaný návrat Michala Nováka po operaci slepého střeva je tady. V Toblachu se postavil na start Tour de Ski. Jindy skvělý sprinter, který umí v pohodě postoupit do závěrečných bojů, však skončil už kvalifikaci a obsadil 38. místo. „Je to obraz reality. Musím se dostat do závodního procesu. Věřím, že to bude lepší a lepší. Sprint je tady hodně rychlý a nikdy mi vlastně neseděl. Nesrovnal jsem se ani s horkem, které tady panovalo před startem, sluníčko mělo sílu a nejsem na to zvyklý. Mrzí mě to, ale přijdou další dny,“ řekl po kvalifikaci Novák, kterému ale na 38. místě chybělo na postup jen šest desetin sekundy. „V dnešní době je to tam hodně nasekané, ale na to se nebudu vymlouvat. Prostě jsem nepostoupil a věřím, že příště už to vyjde,“ dodala česká jednička mezi muži.