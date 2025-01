Velký návrat Johaugové: po bídném startu je favoritkou. Digginsová ztratila

Zdaleka nedominuje tak jako dřív. Slavná Norka Therese Johaugová se vrátila na okruh Světového poháru po dvou letech mateřské pauzy v šestatřiceti letech a soupeřky sbírají její skalpy.

„Jsem si jistá, že je to pro ni neznámá situace. V minulých sezonách vyhrávala každý závod, kterého se zúčastnila,“ líčila pro deník VG Slindová. „Požadavky na ní jsou šílené. Každý od ní očekává, že bude vyhrávat o minutu. Když to tak není, musí to vysvětlovat. Být outsider je snazší,“ doplnila.

Johaugová po svém očekávaném návratu zatím vyhrála jen dva závody doma v Lillehammeru a po úvodních dvou etapách Tour de Ski vězela na šestém místě se ztrátou minuty a čtrnácti sekund za obhájkyní vítězství Digginsovou. „Asi si myslí, že jsem k poražení,“ usmála se Johaugová nad motivací soupeřek.

Dva závody na Silvestra a na Nový rok ale stačily, aby se její pozice v seriálu úplně otočila. V úterním intervalovém závodě na dvacet kilometrů bruslením i ve středeční stíhačce na patnáct kilometrů klasicky skončila vždy těsně druhá za krajankou Slindovou, což ji vystřelilo k vrcholu průběžného pořadí Tour de Ski. Tu sice po čtyřech etapách v Toblachu vede právě Slindová, Johaugová ale zaostává na druhém místě o pouhých šest sekund.

Těžké dva dny má za sebou naopak původní favoritka Digginsová. V sobotu ztratila na obě Norky více než půl minuty, v neděli dokonce přes dvě minuty.

„Jsem trochu překvapená. Jessie byla v prvních dnech ve velmi dobré formě, ale v těch posledních dvou mě nepřesvědčila. Je jasné, že zrovna teď na tom není úplně nejlíp,“ hodnotila Johaugová. „Pro ni je to škoda, pro nás je to dobře.“

Digginsová byla ještě o víkendu v Toblachu neporazitelná. Vyhrála úvodní sprint i závod na patnáct kilometrů klasicky s hromadným startem. V dalších etapách se ale propadla a v cíli bylo vidět, že trochu kulhá.

„Bylo to opravdu těžké,“ uvedla Digginsová. „Na druhou stranu, bojovala jsem o každou sekundu. Dala jsem do toho všechno. Spoustu věcí nemůžete kontrolovat, ale vlastní výkon ano. Jsem na něj hrdá a ničeho nelituju.“

Digginsová se v průběžném pořadí propadla na čtvrté místo a na vedoucí Slindovou ztrácí minutu a sekundu. „Myslím, že se toho moc nemění. Ve Val di Fiemme se vrátí silná, to je typická Jessie,“ míní Slindová.

V pozici hlavní favoritky Tour je najednou Johaugová, která se ještě před dvěma dny zdála tak zranitelná. „Johaugová se bude těžko porážet. Všichni víme, co umí v závěrečném kopci,“ řekla Švédka Ebba Anderssonová pro VG.

Podobný vývoj má na Tour de Ski i závod mužů. Na Silvestra a Nový rok dvakrát triumfoval Nor Harald Oestberg Amundsen. V průběžném pořadí si ale upevnil vedení jeho krajan Johannes Hösflort Klaebo. Ten sice v úterý z pátého místa na Amundsena ve dvacítce bruslením ztratil 46,4 sekundy, ve středu ale většinu ztráty dohnal a v Tour vede o 36 sekund před Švédem Edwinem Angerem.

Čeští závodníci se v posledních dvou etapách neprosadili. Jediný bod do Světového poháru si připsala Kateřina Janatová za třicáté místo v silvestrovské dvacítce bruslením. Barbora Havlíčková si stěžovala na bolest holení, Michal Novák zase na pomalé lyže.

Tour se přesouvá do Val di Fiemme, kde závodníky od pátku do neděle čeká první zkouška nových tratí, které pořadatelé připravují pro olympijské hry v příštím roce. V pátek se jedou sprinty klasicky, v sobotu skiatlon a v neděli závěrečný desetikilometrový výběh bruslením do sjezdovky na Alpe Cermis.