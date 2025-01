Švéd musel po výhře na odběr krve, pak odlet bez sprchy v kombinéze

Francouzské středisko Les Rousses si Švédové zanesou do památníčku pro tuto sezonu zlatým písmem. Vrátilo jim totiž v běžeckém lyžování sebevědomí. Po triumfu Edvina Angera ve sprintu se dočkal William Poromaa dokonce premiérového vítězství ve SP v závodě na 20 kilometrů klasicky s hromadným startem. Poté se ale musel oddávat povinnostem spojeným s antidopingovou kontrolou a kvůli nedostatku času nasedl do letadla ve své závodní kombinéze. Odlet domů stihnul na poslední chvíli.

Od začátku sezony schytávali zejména švédští muži v bílé stopě jeden direkt za druhým. Norská nadvláda byla až ostudná pro zemi, kde má běžecké lyžování také velkou tradici. A to ani nemluvě o tom, jak třeba také v biatlonu Norové nad Švédy drží převahu.

V Les Rousses chyběla celá plejáda skvělých Norů v čele s Johannesem Klaebem a Haraldem Oestbergem Amundsenem. Poromaa tak okleštěného startovního pole využil dokonale a opanoval dvacítku klasicky s hromadným startem. Porazil celou řadu skvělých běžců v čele S Hugem Lapalusem, Mikou Vermeulenem či Simenem Kruegerem, který jako jeden z mála top Norů ve Francii závodil. Přesto Poromaa zářil štěstím.

„Úžasné, na tohle vítězství jsem čekal tak dlouho. Navíc jsem se na začátku sezony docela trápil,“ vyznal se Švéd s finskými kořeny, který do té doby sice stál ve SP pětkrát na stupních vítězů, nikdy však nevystoupal úplně nejvýš.

Jeho francouzský triumf s sebou nesl i řadu logistických problémů s cestou domů. Poprask vzbudilo jeho story na Instagramu, kde evidentně sedí v letadle směr Skandinávie, jenže to vypadá, že se zrovna chystá na start závodu. Měl na sobě totiž závodní kombinézu, čepici se švédskou vlaječkou a k tomu jako „bonus“ respirátor. Nešlo přitom o žádnou recesi, spíše vtipnou skutečnost. Poromaa takto opravdu odletěl do Švédska. A důvod?

Po závodě byl jako vítěz v centru dění a zajímala se o něj i antidopingová kontrola. Čtyřiadvacetiletý Švéd tak musel podstoupit test moči a odběr krve. Jenže krev lze odebrat až dvě hodiny po závodě. Takové jsou regule. Poromaa se tím pádem dostal do časového presu.

„Musel jsem zůstat a čekat. Ostatní mi sbalili tašku a odjeli na letiště v Ženevě. Posléze jsem se tam dopravoval sám na vlastní pěst bez věcí. Je to extrémní. Mohl jsem sice zůstat ještě jednu noc, ale já chtěl co nejdřív do Švédska,“ vyprávěl dobře naladěný Poromaa.

„Ve Stokcholmu jsem stejně nocoval v hotelu a brzy ráno cestoval domů do Sundsvallu. Sprchoval jsem se třeba až po příletu do Švédska. A po takové době sprchování není tolik příjemné,“ žertoval.

Navrch se dočkal pochvaly od čtyřnásobného olympijského vítěze Gundeho Svana. „Je krásné slyšet pochvalu od takové legendy, která ví, o čem náš sport je. Už je to dávno, co jsem ho potkal. Byl jsem tenkrát ještě o dost mladší. Jsou to dobří přátelé s mým otcem Larrym. Je to skvělý chlap, mám radost, že můj vítězný závod viděl,“ rozplýval se Poromaa. Švédové si budou přát, aby mu pohoda vydržela až do MS v Trondheimu, které startuje 26. února.