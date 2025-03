Čtvrtá zlatá Klaeba! Finka kolabovala. Beranová: Nemohla jsem chytit odraz

Díky zlaté horečce doma v Trondheimu Klaebo už před štafetovým závodem a padesátkou volně dotáhl v počtu zlatých medailí na světových šampionátech svého krajana Pettera Northuga. Obě legendy běžeckého lyžování mají v tuto chvíli na kontě třináct zlatých z MS. Žádný jiný muž jich v historii nezískal víc.

Klaebo teď může začít nahánět absolutní vládkyni světových šampionátů Marit Björgenovou, která vévodí všem s 18 nejcennějšími kovy.

Závod se pro Klaeba od začátku vyvíjel dle očekávání. Společně s Valnesem diktovali tempo. Je ale pravdou, že mezi muži byl týmový sprint přece jen napínavější, protože díky aktivitě Sundlingové Švédky rychle balíček patnácti dvojic roztrhaly a jelo se za své.

V mužské sekci se dobrou polovinu závodu jelo takřka pohromadě, jakmile ale Klaebo ucuknul, vikingové si začali hýčkat zhruba desetisekundový náskok, který nepustili.

Na stadion v Trondheimu se znovu dostavilo přes dvacet tisíc diváků. Sledovali čtvrtou cílovou radost svého idolu, který se narodil a žije v místě konání MS. Za Nory se prostě jen bojovalo o druhé místo, které získali Finové Ristomatti Hakola a Lauri Vuorinen. Pro bronz dojel Švéd Edvin Anger před italským veteránem Federicem Pellegrinem. Přitom Švédům ráno odpadl kvůli horečkám Calle Halfvarsson, který měl s Angerem jet. Oskar Svensson jej ale dostatečně zastoupil.

Michal Novák ukazoval, že má formu, protože vždy na svém sudém úseku dotahoval ztrátu Jiřího Tuže. Ani český benjamínek se však neztratil a konečné 7. místo lze brát jako uspokojivé.

„Myslím si, že je to velmi kvalitní výsledek. Jirka je ještě mladý, do budoucna je to velký příslib,“ pochválil Novák mladšího kolegu. Tuž si v cíli posteskl nad méně kvalitními lyžemi, ale vzal to na sebe. „Neměl jsem je úplně nejlíp namazáno, ale byla to moje chyba. Věřil jsem si, tak jsem si nenechal přimazat na stoupání. Smekal jsem a držel jsem to v rukách. Do posledního úseku jsem vyjížděl už dost unavený. Byl jsem už vzadu, ale Michal je zvíře a dojel to, jak to dojel,“ vysekl poklonu Novákovi.

V závodě žen za suverénkami ze Švédska dojely možná trochu překvapivě pro stříbro Američanky. Jessie Digginsová má totiž zdravotní trable s chodidlem. Přesto podala skvělý výkon, který podtrhla její kolegyně Julia Kernová. Bronz jde do rukou Švýcarska. Nadine Faehndrichová v závěru přespurtovala Finku Jasmi Joensuuovou, která jako čtvrtá padla v cíli na sníh a dlouho se nezvedala. Byla totálně vyčerpaná. Musela dokonce přispěchat pomoc zdravotníků.

Češky Kateřina Janatová a Tereza Beranová braly 8. místo. Potenciál mají obě blondýnky jistě vyšší, ale momentálně na víc nebylo. „Nemohla jsem vůbec chytit odraz. Plácala jsem se na tom, jako bych nikdy neuměla klasiku,“ dala najevo nespokojenost s lyžemi rozladěná Beranová v cíli. Janatová ale tak negativní nebyla. „Mně se jelo dobře, cítila jsem se skvěle. Asi jsem čekala trochu víc, ale dobrý. Myslím, že výkon byl super, ale na to, jak se mi jelo, jsem pomýšlela určitě výš,“ řekla česká jednička poslední doby.

Naopak propadly domácí Norky. Lotta Wengová a Kristine Skistadová vůbec nestačily nejlepším a v cíli byly vidět jejich protáhlé obličeje. Dorazily totiž jen chvíli před českou dvojicí na 7. místě. Nadále tak platí, že zatímco mezi muži Norové suverénně vládnou zejména díky Klaebovi, mezi ženami v běžeckém lyžování zatím pořadatelská země čeká na první zlato.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Trondheimu (Norsko):

Běh na lyžích - sprint dvojic klasicky

Muži: 1. Valnes, Klaebo (Nor.) 18:27,71, 2. Hakola, Vuorinen (Fin.) -4,10, 3. Svensson, Anger (Švéd.) -4,11, 4. Graz, Pellegrino (It.) -4,40, 5. Chappaz, Jouve (Fr.) -10,17, 6. Schumacher, Shoonmaker (USA) -12,30, 7. Tuž, Novák (ČR) -21,42.

Ženy: 1. Sundlingová, Dahlqvistová (Švéd.) 20:51,6, 2. Digginsová, Kernová (USA) -2,9, 3. Weberová, Fähndrichová (Švýc.) -9,1, 4. Niskanenová, Joensuuová (Fin.) -14,36, 5. Ganzová, Cassolová (It.) -51,52, 6. Hennigová, Gimmlerová (Něm.) -51,85, ...8. Janatová, Beranová (ČR) -1:08,36.