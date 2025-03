Šestá zlatá medaile. Klaebo opanoval i maraton. Novák sahal po elitní desítce

Bylo jasné, že pokud chce někdo na úkor Klaeba alespoň jednu zlatou medaili z letošního šampionátu, budou to muset ti nejlepší distanční závodníci tahat. A to se potvrdilo.

Docela brzy na poměry mužských maratonů se začalo dělit startovní pole a pohromadě jezdilo zhruba dvacet závodníků včetně Nováka. Ve chvíli, kdy za to ale začal brát po polovině závodu Harald Amundsen, se postupně vepředu utvořila šestičlenná skupina, ve které nechyběl Klaebo. Kromě Norů tempo zvládal jen Švéd William Poromaa a částečně i Brit Andrew Musgrave, dlouhodobě žijící v Norsku.

Byl to svátek světového lyžování. Podél tratě bylo přes šedesát tisíc diváků, kteří dokonce různě hodovali. Zkrátka takový světový piknik na norský způsob. Od Amundsena převzal vodící hůl Simen Krüger. Hlavně tato dvojice se snažila Klaebovi ujet. A když už se zdálo, že se to může podařit, potřebovali by oba ještě další stoupání. Jenže přišel sjezd a v něm si to současný král pohlídal i díky perfektně připraveným lyžím. Musgrave odpadl, Novák bojoval na hraně nejlepší desítky, do které už ale nenakoukl.

V posledním kole z pětičlenné skupiny čtyř Norů a Švéda přece jen někdo vypadnul. Klaebo se však držel v pohodě. Daň za udávání tempa mnoha kilometrů zaplatil Amundsen. Znovu se tak potvrdilo, že ten, kdo vypadá nejlépe na třicátém kilometru, většinou padesátku nevyhrává.

Vedle Krügera se tak zařadil Martin Nyenget, ale Klaebo byl stále jako stín. V závěru, kdy už bylo jasné, že se musí stát sprinterský zázrak, aby Klaebo nevyhrál, ještě v tu chvíli vedoucí Nyenget upadl a přišel o medaili.

Z neutrálního hlediska to byla škoda, protože právě Nyenget mohl být papírově nejsilnějším vyzyvatelem Klaeba v závěrečných metrech.

Ten si v cílové rovince vychutnal Poromuu, na Krügera zbyl bronz. Rodák z místa konání světového šampionátu si tak vybojoval šesté zlato v šestém závodě. Celkově má v kariéře patnáct zlatých medailí z MS.

Klaebovi se tak vyplatila dřina, kdy za cenu sebeobětování toužil v Trondheimu uspět. Distancoval se od rodiny, na samotě v lese byl pouze s trenérským štábem. Když byla jeho přítelkyně po novém roce nachlazená, řekl jí, že se možná neuvidí až do MS. Poslední týdny před Trondheimem Klaebo jenom trénoval, jedl a spal. Vyplatilo se. Tenhle král vlastně už nemůže být na jednom MS překonán, pokud se nezmění rozložení disciplín a nějaká nepřibude.

Výsledky MS v klasickém lyžování v Trondheimu

Běh: Muži - 50 km volně s hromadným startem:

1. Klaebo (Nor.) 1:57:47,1

2. Poromaa (Švéd.) -2,1

3. Krüger -8,5

4. Nyenget -18,6

5. Amundsen (všichni Nor.) -51,8

6. Musgrave (Brit.) -2:01

...11. Novák -4:54,0, 33. Fellner (oba ČR) -10:46,7