MS v alpském lyžování: Program závodů, kdy jede Ledecká a jaké má šance? | iSport.cz

Program MS v alpském lyžování 2019

Ester Ledecká na MS v lyžování - disciplíny

Super-G (5. února)

V sezoně byla Ledecká zatím nejvýš jedenáctá ve Val Gardeně. Na okruhu Světového poháru stále většinu tratí nemá projetou a znevýhodňuj jie, že se Super-G jezdí bez tréninku. V Are ale vloni byla a kopec se jí líbil. Naposledy v Ga-Pa sice upadla, na mezičasech ale patřila k nejrychlejším.

Očima trenéra Tomáše Banka: „Musí se všechno sejít a musí jí to sednout. Asi by to mělo být postavené víc dorychla, ale tam máme problém, že pokud si to nevyzkouší, tak si tolik nevěří. Což samozřejmě na olympiádě totálně popřela…“

Alpská kombinace (8. února)

Perlička mezi dvěma rychlostními disciplínami. Ledecká si ostrý slalom na vrcholné úrovni zatím zajela jen před dvěma lety na MS ve Svatém Mořici a vešla se tam do dvacítky. Před odletem na světový šampionát posbírala za celou sezonu jen čtyři dny slalomového tréninku.

Očima trenéra Tomáše Banka: „V kombinaci může jenom překvapit. Záleží, jak se jí povede sjezd. A když neudělá žádnou velkou chybu ve slalomu, tak by to taky mohlo být zajímavé. Ona se na slalom strašně těší, baví ji to. V kombinaci má na mistrovství světa zatím nejlepší umístění.“

Sjezd (10. února)

Tady je víc doma, už proto, že má větší zkušenosti z tréninku. V zimě už se dvakrát vešla do to ten. V Aare se jí před rokem při finále Světového poháru dařilo. V tréninku zazářila druhým místem a v závodě skončila jedenáctá.

Očima trenéra Tomáše Banka: „Když si to ve sjezdu může vyzkoušet, a pokud se totálně něčím nevyděsí, třeba že spadne v tréninku, tak zjistí, že to není tak strašné, jak to vypadá. Proto ji sjezd vyhovuje víc a já jí v něm víc věřím. yslím, že na sjezd máme i lepší lyže. Tam by to mohlo fungovat. Sjezd je pro mě taková disciplína, kde by mohla mít větší šance než v super-G, i když u Ester člověk nikdy neví…“

Česká nominace na MS 2019

Dvaatřicetiletý Kryštof Krýzl absolvuje už osmý šampionát. Po loňském zranění kolena se mu letos zatím v poháru nepodařilo bodovat. "Věřím, že budu konkurenceschopný," řekl Krýzl, osmý ze slalomu na MS v roce 2009.

Ženy:

Ester Ledecká

Gabriela Capová

Martina Dubovská

Kateřina Pauláthová

Muži

Kryštof Krýzl

Ondřej Berndt

Jan Zabystřan

Michal Staszowski

Tomáš Klinský

Daniel Paulus

Zlaté Aare Šárky Strachové

Aare je do historie českého sjezdového lyžování zapsáno zlatým písmem. V roce 2007 zde Šárka Strachová ještě pod dívčím jménem Záhrobská vyhrála slalom. Zisk medaile na letošním šampionátu by ale byl skoro stejně překvapivý jako výhra Ledecké v olympijském Pchjongčchangu. "Chtěla bych mít hezké výsledky," řekla Ledecká.

Poslední MS legendy Vonnové?

Nejistý je start legendy Lindsey Vonnové, kterou stále trápí zranění, a po šampionátu ohlásila konec kariéry. Na poslední šampionát se chystá také Aksel Lund Svindal.

Historický zápis Shiffrinové?

O zápis do historie se pokusí Shiffrinová. Třiadvacetiletá Američanka může vyhrát slalom na MS počtvrté za sebou, což se ještě nikomu nepovedlo. V této sezoně ovládla pět ze šesti slalomů a jasně vede pořadí SP. Stejně dominantní je mezi brankami Hirscher, zatím čtyřnásobný mistr světa.