Ester Ledecké super-G na MS v alpském lyžování nevyšlo a je 27., Lindey Vonnová po pádu nedojela | iSport.cz

Shiffrinová se pasovala do role favoritky, když v této sezoně Světového poháru vyhrála všechny tři superobří slalomy, kterých se zúčastnila. Navzdory chybě na předposledním skoku nechala o dvě setiny za sebou Italku Sofii Goggiaovou. Trojnásobná mistryně světa ve slalomu tak přidala do sbírky první světový titul v rychlostní disciplíně.

Ve velmi vyrovnaném závodě skončila třetí o další tři setiny zpět Švýcarka Corinne Suterová. Pouhých sedm setin ztratila na vítězku Němka Viktoria Regensburgová, ale i to ji srazilo až na čtvrtou příčku.

Ledecká se nečekanému úspěchu z loňské olympiády v Pchjongčchangu ani nepřiblížila. Díky posunutí startu o 300 metrů dolů nemusela absolvovat úvodní skok, po kterém při pondělním tréninku sjezdu upadla, ale na trati od začátku ztrácela. Stejně jako další lyžařky se musela vyrovnat s horší viditelností, protože po první dvacítce závodnic slunce zašlo za mraky a sjezdovku zahalil stín.

Nakonec Ledecká skončila třetí od konce z lyžařek, které závod dokončily. Porazila jen Rumunku a Mexičanku, které měly více než pětisekundové manko. Umístění z předloňského MS ve Svatém Mořici ale Ledecká o dvě příčky vylepšila, tehdy byla v superobřím slalomu devětadvacátá.

Pauláthová, jež nemá tolik zkušeností s rychlostními disciplínami jako Ledecká, si počínala odvážněji a český minisouboj překvapivě vyhrála. Zaznamenala svůj nejlepší výsledek na mistrovství světa. Dosud bylo jejím maximem 29. místo z obřího slalomu v roce 2017. V super-G se ani jednou při předchozích dvou startech nevešla na MS do nejlepší třicítky.

Vonnová ošklivě upadla a závod nedojela

Čtyřiatřicetiletá Vonnová v úvodu tratě za terénní nerovností čelně trefila červenou branku. Vytrhla ji, praporek se jí zahákl za botu a po pádu hlavou napřed dojela po břiše až do ochranné sítě. V cílovém prostoru vše vyděšeně sledovali diváci i vedoucí krajanka Mikaela Shiffrinová.

K Vonnové přijeli zdravotníci, ale Američanka se po vyproštění ze sítě postavila, nasadila lyže a sjela sama sjezdovku dolů. Lyžařská legenda by tak v Aare mohla nastoupit do nedělního sjezdu.

"Teď mě bolí celé tělo, na obličeji mám modřiny," řekla Vonnová televizi ÖRF. "Bojovala jsem a snažila se dát do toho všechno, ale nefungovalo to. Hlava přesně ví, co má dělat, abych vyhrála, ale tělo už nespolupracuje," dodala sklesle lyžařka, jejíž kariéru poznamenaly problémy s koleny.

Navíc jí tentokrát nepřálo počasí. Slunce totiž během závodu zakryly mraky a některé lyžařky měly výrazně horší viditelnost. "Tu terénní vlnu jsem neviděla. Měla jsem špatné brýle," dodala Vonnová. V neděli se nicméně chce znovu postavit na start, aby se definitivně s fanoušky rozloučila.

Vítězka 82 závodů ve Světovém poháru nehodlá po MS pokračovat v útoku na absolutní rekord Švéda Ingemara Stenmarka, který vyhrál o čtyři závody více. Zdravotní stav jí už nedovoluje lyžovat tak, jak by chtěla.

"Kdyby mi chybělo jedno vítězství, tak bych možná pokračovala, ale v téhle chvíli si nemyslím, že bych mohla lyžovat tak, jak bych potřebovala k výhrám v závodech. Nemá pro mě cenu ruinovat si tělo kvůli pěti dalším triumfům," řekla Eurosportu před začátkem superobřího slalomu.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko):

Ženy - super G:

1. Shiffrinová (USA) 1:04,89, 2. Goggiaová (It.) -0,02, 3. Suterová (Švýc.) -0,05, 4. Rebensburgová (Něm.) -0,07, 5. N. Fanchiniová (It.) -0,14, 6. Mowinckelová (Nor.) -0,16, 7. Marsagliaová (It.) -0,24, 8. Štuhecová (Slovin.) -0,26, 9. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,48, 10. Brignoneová (It.) -0,54, ...24. Pauláthová -2,53, 27. Ledecká (obě ČR) -2,80.