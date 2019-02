Ledecká se zase směje: Už vám tady nepláču, vzkazy mě dojímaly | iSport.cz

Nešťastná závodnice z úterního podmračeného odpoledne po super-G se zase proměnila ve veselou a společenskou dívku. „Jak se máte?“ pozdravila Ester Ledecká novinářskou skupinku po dnešním tréninku.

Jak se máte vy?

„Dobrý, dobrý, fajn. Jízdu jsem si užila, mám z toho hezký pocit. Je tam spousta věcí, na kterých se musí pracovat a já na nich budu ráda pracovat. Co se týče stopy a provedení, tak to bylo dneska trošku lepší. Tím, že jsem včera jela trénink celý poprvé, tak některé pasáže jsem nejela úplně tak agresivní lajnu. Tam jsem měla rezervu, ale teďkon jsem to vylepšila.“

Zdá se, že vaše nálada se diametrálně zlepšila…

„Jo, že vám tady už nepláču, to je velký rozdíl. (úsměv) Nevím. Těžko říct, jak jsem si vyčistila hlavu. Šla jsem si zaběhat, popravdě, a myslím, že už je to snad dobrý, teď už to bude dobrý. Mám rozkoukané Přátele, proto na vás nemám moc času a budu muset jít. (úsměv) Máme Netflix, takže v podstatě přijdeme domů koukáme na Přátele, jsou pořád puštění. To je dobrá kulisa, u toho cvičím a běhám. Jinak jím a spím, víc toho nestihnu.“

Po vašem emotivním vyjádření zklamání z úterního super-G zaplavily český internet povzbudivé vzkazy fanušků, všimla jste si?

„Všimla. Je to samozřejmě strašně hezké. Já jsem ale měla takovou hrozně smutnou náladu, takže to, jak mi všichni posílali taková hezká přání, akorát mě to víc dojímalo. Bylo to krásné, všem moc děkuju za tu podporu a nesmírně si toho vážím. Je něco strašně cenného, že mám fanoušky, kteří při mně stojí, i když se mi nedaří. Těch, kteří u mě budou stát, když se mi to povede, těch bude vždycky víc. Ale udělalo mi to hroznou radost a zároveň mě to hrozně dojalo, takže něco mezi. Ale je to pozitivní.“

V pátek vás čeká alpská kombinace, kde si po dlouhé době zase vyzkoušíte slalom, jaký to pro vás bude zážitek?

„Já se na to hrozně těším, protože trenéři mi nedovolí trénovat slalom. Ne proto, že by se mi postavili na truc, ale protože nemáme vůbec čas a jsou chytří, na rozdíl ode mě. Já bych trénovala všechny disciplíny furt, ale ono to nejde. Mám radost, že jsem je přinutila aspoň včera si trošku zatrénovat, dali jsme tři jízdy, takže v letošní zimě mám dohromady čtyři. Těším se na to, mám slalom strašně ráda. Jela jsem naposledy slalomové brány v závodě kombinaci ve Svatém Mořici (na MS 2017 – pozn. red.), to už je hodně dávno. Doufám, že se mi to trošku povede, aby to nebyla úplná ostuda.“

Pojedete kombinaci spíš jako přípravu na nedělní sjezd speciál, nebo budete bojovat o co nejlepší umístění?

„Nevím, jak to berou kluci z týmu, ale já jsem hrozně závodní typ, já nic vlažit nebudu. Pojedu to nejlepší, na co budu mít. Budu se snažit, aby se mi to povedlo co nejlíp, ale všechno záleží na tom, jak se vyspím, jaké budou podmínky. Doufám, že nebude moc foukat, že nebude zataženo. Doufám, že to nepřehodí, proboha živého, abychom jely první slalom, to by bylo nepříjemné, ale užijeme si to.“

Jak vám šel slalom v tréninku?

„Je tam strašných branek najednou a zatáček, ale je to fajn. Vyřádím se v bránách, může se do nich pořádně mlátit, ne jako tady. Mám svůj lokýtek, že vždy sejmu nějakou bránu a dostanu vynadáno. Ještě si zrasím loket, tady jsem se mohla vyřádit, takže to bylo super. Technicky, nevím, uvidíte zítra.“

Sjezdovou trať jste si z různých důvodů zatím neprojela celou, do jaké míry ji máte najetou?

„Je to dobrý. Včera se končilo dřív kvůli klučičímu závodu, teď už jsme jeli i ten poslední skok. Tady jsem tu lajnu jela, úplně se mi to nepovedlo tady dole na tom hupsíku. Myslím si, že jsem skočila hodně doprava, ale to všechno ještě uvidíme na videu. Ale myslím si, že tu trať už trochu najetou máme. Dneska byl ještě o dost pomalejší sníh, což bylo příjemnější, že tam nebyly takové síly. Bylo to fajn, jsem zvědavá, jak se to zítra vyvine, jestli bude taky takové teplo.“

Věříte si pustit se ze sjezdu už na sto procent?

„Sice se snažím vždycky vyhrát, ale nikdy nejedu na sto procent. Snažím se jet tak, abych měla vždycky rezervu, protože v tom sjezdu je to dost nebezpečné. Nemám toho zdaleka tak naježděno jako ostatní holky a nemůžu si dovolit jet na sto procent. Ale snažím se tomu dát maximum a zajet to, co mi radí Ondra a Tomáš Bankovi. A nezkazit to moc těm fantasticky udělaným lyžím od Olsena (servismana Petra Kouřila) a tak.“

Jaká místa jsou na trati klíčová?

„Těžko říct, těch míst je tady víc. Záleží na počasí, dneska to bylo celé takové pohodovější, jak to bylo v nižší rychlosti. Dobře mi držely lyže, takže jsem jela tu stopu, kterou jsem chtěla, ale když je to vyklouzanější, víc na led, tak ten sjezd má jiné rozměry a míst, kde může člověk udělat chybu, nebo ho to může vynést, je víc.“

Při sjezdu překonáváte hodně nerovností, jaká jste skokanka?

(úsměv) „Vzhledem k prvnímu tréninku moc dobrá ne (Ledecká v prvním tréninku v Aare upadla – pozn. red.). Ale my jsme na tom docela zapracovali, oni ten skok hodně snížili, takže se tam už moc nelítá. Včera už se tam nelítalo a dneska jsme jeli jen kousek nad ním, takže jsme neměli žádnou rychlost. Ale ostatní skoky jsem dneska zvládla docela dobře, ale i tak je pořád na čem pracovat. Rozhodně je to lepší než ten první den.“