Koudelka v euforii: Můj čas přijde! Šel jsem do toho all in, je to krásný pocit

Z věže Bergiselu jsou vidět dva hřbitovy, ovšem Roman Koudelka našel v Innsbrucku nový život. V třetím závodě Turné čtyř můstků si po dlouhé době připomněl, jaké to je bojovat se elitou jako rovný s rovným. Když po prvním kole doletěl na krásných 125,5 metru, připomněl si radost, na kterou býval na můstcích zvyklý.

„Šel jsem do toho all in, neměl jsem co ztratit. Skok byl sice zpožděný, v druhé fázi byl malinko nervoznější, ale musím říct, že už dlouho jsem po doskočení nezažil takhle krásný pocit,“ radoval se Koudelka. „Měl jsem v sobě obrovské emoce, strašně jsem si to užil. Kdybych takový pocit zažíval častěji, vůbec bych se nezlobil.“

V amfiteátru pod můstkem v Innsbrucku se tradičně zrádně točil vítr, Koudelka z loterie ale vyvázl povedeným prvním skokem. V K.O. souboji porazil Nora Halvora Egnera Graneruda, obhájce loňského celkového vítězství, který se letos trápí.

Po prvním kole stál Koudelka pouhý bod od top ten. Ve finálovém kole skočil solidní skok do dálky 121 metrů, místo posunu vpřed ale šel výsledky dolů na sedmnácté místo. I tak je to pro něj velká chvíle. Na průnik do top dvacítky čekal od zimy 2020.

Od té doby si prošel vážnou operací kolene a myšlenkami na konec kariéry, když si nesednul s bývalým reprezentačním koučem Vasjou Bajcem. „Rakušáci i Němci atmosféru udělat umí, fandí všem, zařvou, zatleskají. Jsem strašně vděčný za to, že potom všem, co jsem si prošel, můžu tady na Turné stát a můžu to znova zažívat,“ řekl Koudelka. „Do druhého kola jsem už asi nechtěl tolik riskovat, byl to opatrnější skok, abych neudělal moc chyb a zbytečně se nepropadl o deset, patnáct míst. Sedmnácté místo je určitě krásné, dalo se dneska bojovat víc. Furt věřím, že ten čas přijde, že bude hodně závodů, kdy budu moct jít do rizika.“

Závod vyhrál Rakušan Jan Hörl před Japoncem Rjoju Kobajašim. Ten skončil na aktuálním Turné i potřetí na druhém místě, konstantní výkonnost ho ale už tentokrát vynesla do průběžného vedení. Před sobotním závěrečným závodem v Bischofshofenu vede o 4,8 před Němcem Andreasem Wellingerem.

Jde o jeden z nejmenších rozdílů mezi prvními dvěma skokany v historii Turné. V roce 2017 vedl Nor Daniel André Tande o 1,7 bodu před Polákem Kamilem Stochem, aby v Bischofshofenu o titul přišel. V roce 2006 měl Jakub Janda dva body na Fina Janneho Ahonena, boj pak skončil slavným vítězným patem.

Rozdíly před posledním závodem:

ROZDÍL / SEZONA / POŘADÍ / VÍTĚZ

1,7 bodu / 2016/2017 / 1. Daniel André Tande (Nor.), 2. Kamil Stoch /

Stoch (Pol.)

2 body / 2005/2006 / 1. JAKUB JANDA, 2. Janne Ahonen (Fin.) /

Janda a Ahonen

4,8 bodu / 2023/2024 / 1. Roju Kobajaši (Jap.), 2. Andreas Wellinger (Něm.) / ?