Úspěšná premiéra Turné žen. Ve stínu mužské krize se daří Indráčkové

Emancipace ve skocích na lyžích pokročila i do slavných areálů Turné čtyř můstků. Ženy se o novoročním víkendu prostřídaly s muži na Schattenebergu v Oberstdorfu i na Olympijském můstku v Garmisch-Partenkirchenu v rámci Turné dvou nocí. A zatímco mužský národní tým se sbírá z krize, Karolína Indráčková se dvakrát ukázala.

„Mně se ten můstek moc líbí. Poprvé jsme tu byly na podzim, měly jsme z něho pěkný pocit. Ten mi zůstal až doteď,“ usmívala se po sobotním závodě v Garmisch-Partenkirchenu, kde patnáctým místem vybojovala nejlepší výsledek v sezoně.

Včera v Oberstdorfu znovu bodovala a získala 22. místo. Prožívá zatím nejlepší sezonu kariéry. Bodovala v každém závodě sezony a oproti minulé zimě má už skoro čtyřnásobek bodů, než tehdy nasbírala za celý ročník.

Daří si i její mladší sestře, teprve sedmnáctileté Anežce. Ta skončila v Garmisch-Partenkirchenu dvaadvacátá, nejlíp v kariéře. Včera v Oberstdorfu jí jen 0,6 bodu scházelo k postupu do druhého kola.

V sobotu v Ga-Pa vyhrála Slovinka Nika Prevcová, sestra někdejšího šampiona Turné čtyř můstků Petera Prevce, a včerejší páté místo jí stačilo na celkové vítězství v seriálu dvou nocí. V Oberstdorfu včera vyhrála Rakušanka Eva Pinkelnigová.

V mužském týmu zbyl ve Světovém poháru jenom Roman Koudelka, mladé jádro se tuží v soutěžích nižší úrovně. Český lídr poprvé v sezoně bodoval před Silvestrem v Oberstdordu 26. místem, na Nový rok v Garmisch-Partenkirchenu prohrál K.O. souboj s Němcem Stephanem Leyhem a skončil pětatřicátý.

„S výsledky jsme spokojení. Roman je čím dál tím sebevědomější a konstantnější. Čekáme, až to všechno zapadne do sebe. Předvedl dobré výkony. V Innsbrucku to bude lepší,“ věří reprezentační trenér Gaj Trček. „Pracujeme na detailech a snažíme se, aby byl Roman závod od závodu lepší a aby jeho výkony byly konstantní, což je nejdůležitější. Zlepšíme se tak, abychom neřešili, jestli jsme na bodech, nebo ne, ale abychom bojovali na vyšší úrovni.“

Druhý závod Turné čtyř můstků vyhrál Slovinec Anže Lanišek před Japoncem Rjoju Kobajašim a Němcem Andreasem Wellingerem. Po polovině Turné vede Wellinger o 1,8 bodu před Kobajašim a zdá se, že právě mezi nimi se rozhodne o celkovém vítězi. Už dnes Turné pokračuje kvalifikací v Innsbrucku, kde je závod na programu ve středu.

Výsledky Turné čtyř můstků

Muži

SP a Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Garmisch-Partenkirchenu (Německo): 1. Lanišek (Slovin.) 295,8 b. (136+137 m), 2. R. Kobajaši (Jap.) 292,6 (137+135,5), 3. Wellinger (Něm.) 291,4 (138+137,5), 4. Fettner 288,7 (136+138), 5. Hörl 281,5 (140+128,5), 6. Kraft (všichni Rak.) 276,6 (133,5+132), ...35. KOUDELKA 117,3 (126).

Průběžné pořadí Turné (po 2 závodech): 1. Wellinger 600,7, 2. R. Kobajaši 598,9, 3. Kraft 575,5, 4. Fettner 568,1, 5. Hörl 566,5, 6. Lanišek 562,5, ...27. KOUDELKA 372,3.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 32 závodů): 1. Kraft 769, 2. Wellinger 607, 3. Paschke 493, 4. Geiger (oba Něm.) 465, 5. R. Kobajaši 431, 6. Hörl 411, ...46. KOUDELKA 5.

Ženy

SP ve skocích na lyžích v Garmisch-Partenkirchenu (Německo): 1. Prevcová 267,4 (Slovin.) b. (133+130 m), 2. Kvandalová (Nor.) 254,5 (126,5+132,5), 3. Strateová (Kan.) 247,4 (131+130,5), ...15. K. INDRÁČKOVÁ 216,7 (122+122,5), 22. A. INDRÁČKOVÁ 203,3 (118,5+119).

SP žen ve skocích na lyžích v Oberstdorfu (Německo): 1. Pinkelnigová (Rak.) 272,1 b. (132,5+129 m), 2. Strateová (Kan.) 269,4 (131+128,5), 3. Kvandalová (Nor.) 261,6 (131,5+127), ...22. K. INDRÁČKOVÁ 215,3 (122+112), 31. A. INDRÁČKOVÁ 96,3 (107).

Průběžné pořadí SP (po 6 z 27 závodů): 1. Pagnierová (Fr.) 388, 2. Prevcová (Slovin.) 276, 3. Kvandalová 311, ...24. K. INDRÁČKOVÁ 67, 29. A. INDRÁČKOVÁ 26, 40. ULRICHOVÁ 3.