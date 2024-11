Cesta z propasti. Skokané pracují na comebacku, Koudelka se těší na MS

Na libereckém Ještědu to koncem září aspoň chvilku vypadalo jako ve slavných časech českého skoku. Po závodech juniorského Alpen Cupu se pod můstkem sešli jako vítězové devatenáctiletý David Rygl a osmnáctiletá Anežka Indráčková. Ta dokonce zopakovala triumf z předchozího dne.

„Když jsme se sešli na dojezdu, za svou kariéru jsem to nezažil. Já nejsem moc emoční, ale to bylo poprvé, kdy mi trošku ukáply slzy,“ vzpomíná Filip Sakala. „Cítil jsem, že minimálně v juniorské kategorii jsou Češi opravdovými hráči. Vrátili jsme se mezi elitu a hlavně jsem cítil tým. Je tam parta kluků a holek, kteří to chtějí dělat, jdou si za tím, přejou si to. Pro nás z toho byl vcelku jasný signál, že se Češi nebojí vyhrávat.“

Tři české vlaječky u čtyřech víkendových mládežnických závodů ještě neznamenají, že je kdysi slavná disciplína zpět. Jsou však náznakem, že dlouhá cesta z historické krize může jít správným směrem. „Byli jsme dost ambiciózní, když jsme řekli, že jsme nepřišli disciplinu udržovat, ale posunout,“ říká Sakala.

Do roboty nastoupil spolu s šéfem skokanského úseku před rokem a půl ve chvíli, kdy byl sport jeho táty Jaroslava Sakaly, Rašky, Ploce či Jandy na dně. Na startu předolympijské zimy nové vedení může sčítat změny k lepšímu.

Už před minulou sezonou dostali vývoj mužského týmu na starosti slovinští koučové Gaj Trček a Jure Šinkovec. Spolu s asistentem Lukášem Hlavou vytvořili podmínky, v nichž se nezmar Roman Koudelka dvakrát vyšvihl do top ten Světového poháru. A dostal se mezi nejlepší i v letní Grand Prix, ačkoli závěrečný závod v Hinzenbachu nedokončil z obav o stav svého operovaného kolene.

„Byl dost dospělý na to, aby se rozhodl šetřit síly. Na prohlídkách se zjistilo, že má zmenšenou chrupavku, ale víme, jak v sezoně předcházet nepříjemnostem,“ uvedl kouč Trček. „Roman se na tři tréninkové kempy připojil k Rakušanům a porovnání s nimi nám ukázalo, že naše cesta je správná. Je to největší borec, jakého znám.“

V létě se do nejlepší desítky dostala i Karolína Indráčková, nejzkušenější ze čtyř závodnic, které v minulé sezoně bodovaly ve Světovém poháru. To v mužské sestavě za Koudelkou teď zeje díra. Nejblíž SP je čtyřiadvacetiletý Benedikt Holub, muž s nadějným skokanským jménem i rodokmenem. Jeho strýčkem je legendární šampion Turné čtyř můstků Jakub Janda. „Věříme, že v průběhu sezony Romana doplní. Rozhodl se, že to chce opravdu dělat naplno. Chápe, co je pro to potřeba udělat,“ vysvětluje Sakala.

V přípravě na sezonu čeští skokani využívali nové spolupráce s rakouským týmem, kterou schválil nový sportovní ředitel rakouských skoků Florian Liegl. „Můžeme využívat jejich zázemí. Pro nás to bylo nejdůležitější v tom, že jsme připojili juniory k odborníkům, kteří nám pomáhají s přípravou. Vytvořili nám konkurenceschopné prostředí, které využil i Roman,“ říká Sakala.

Češi se dostali i k tréninkům na speciální stopě umožňující i v přípravě korigovat nájezd. Spolupráce má význam především pro juniorský tým, kterému pomáhal Richard Schallert. „Pro kluky je důležité, že vidí opravdu profi sportovce a musí je to motivovat. Budoucnost je v nich, i proto jsme do nich investovali daleko víc peněz než dřív,“ říká Sakala.

Cílem je připravit nástup nové generace. Jedním z nadějných jmen mezi žáky je i Matěj Matura, třináctiletý syn Jana Matury, jednoho z hrdinů nedávné úspěšné éry. „Hodně ho sleduju a myslím, že to je do budoucna obrovský příslib,“ věří Koudelka. „S Honzou jsme spolu vždycky na Světových pohárech bývali na pokoji. Tak jsem říkal: Já budu moct skončit, až budu na pokoji s tvým mladým. On tam může být za tři čtyři roky a nevím, jestli tak dlouho vydržím. Ale bylo by to hezký.“

Pokračují i přípravy rekonstrukce skokanských můstků v Harrachově. „Budeme přestavovat můstek K120, bohužel kvůli časovému presu to přesouváme na jaro, nicméně nějaké práce se už dějí,“ líčí Sakala. „V druhé fázi bychom chtěli postavit malé můstky, které jsou pro nás naprosto klíčové. A grande finále bude mamutí můstek.“

SP V LILLEHAMMERU:

Pátek:

16.15 závod smíšených dvojic

Sobota:

12.30 závod žen

16.00 závod mužů

Neděle:

12.30 závod žen

16.00 závod mužů

ČESKÁ NOMINACE:

Muži: Roman Koudelka.

Ženy: Karolína Indráčková, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová, Klára Ulrichová.