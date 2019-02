Sundby se dočkal individuálního zlata z MS. Je to velmi emotivní, oddechl si | iSport.cz

Čtyřiatřicetiletý Jonsrud Sundby ve slunečném a teplém počasí stupňoval tempo a vyhrál o 2,9 vteřiny před Rusem Alexandrem Bessměrtnychem, který na mezičasech vedl od pátého kilometru. Bronzovou medaili vybojoval Fin Iivo Niskanen.

Z českých reprezentantů skončil nejlépe Michal Novák, který obsadil 39. místo s odstupem 3:23,7 minuty.

Sundby byl dvakrát členem vítězné norské štafety na MS, ale v individuálních startech dosud sbíral jen druhá a třetí místa. Na patnáctce v Seefeldu se od začátku pohyboval ve špičce a v polovině trati na Bessměrtnycha ztrácel přes 18 vteřin.

Ve druhé části závodu ale pomalu z náskoku ruského lyžaře ukrajoval, dva kilometry před cílem už prohrával jen o vteřinu a půl. Měl výhodu, že jel až mezi posledními hvězdami, dokázal ještě zrychlit a zvítězit.

"Je to velmi emotivní," uvedl dojatý Sundby. "Uběhlo hodně času, než jsem to dokázal. Věděl jsem, že jedu na medaili, ale netušil, že na zlato. Dokázali jsme to dohromady se skvělým servisem a děkuji lidem, kteří mi věřili."

I mistr světa na klasické patnáctce z předloňského šampionátu v Lahti Niskanen dlouho figuroval pod stupni vítězů, ale v závěru vybojoval bronz.

Muži - 15 km klasicky:

1. Sundby (Nor.) 38:22,6, 2. Bessměrtnych (Rus.) -2,9, 3. Niskanen (Fin.) -20,4, 4. Larkov (Rus.) -22,8, 5. Tönseth (Nor.) -24,3, 6. D. Cologna (Švýc.) -32,4, 7. Röthe (Nor.) -33,9, 8. Bolšunov (Rus.) a Musgrave (Brit.) oba -58,5, 10. Iversen (Nor.) -1:00,5, ...39. M. Novák -3:23,7, 42. Rypl -3:36,2, 49. Fellner -3:59,4, 66. Knop (všichni ČR) -5:13,1.