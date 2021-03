Akrobatický lyžař Švancer je juniorským mistrem světa! Slopestyle jasně ovládl

Švancer dominoval už kvalifikaci a v závodu jako jediný překonal hranici 90 bodů, a to o rovné dva. „Jsem nadšený. Je fantastické, že mi to tady vyšlo na zlato,“ uvedl pro svazový web. K titulu vykročil Švancer hned v první jízdě. Zajel ji čistě a nikdo ze soupeřů se mu nepřiblížil. Druhého Rakušana Daniela Bachera porazil o sedm a půl bodu a tak to nakonec zůstalo.

„V první jízdě se mi všechno povedlo tak, jak jsem si představoval. Možná jen třetí rail byl lehce nedojetý, ale i tam jsem odjel trik, který jsem chtěl. Druhou jízdu už jsem si chtěl jenom co nejvíce užít,“ uvedl lyžař, jenž měl přitom při tréninku před závodem nebezpečný pád na zábradlí.

„Málem si vyrazil dech. Asi půl hodiny to musel rozdýchávat, ale naštěstí se oklepal a mohl nastoupit do finále,“ popsal reprezentační trenér Josef Kalenský. O to víc si cenil Švancerova výkonu v boji o medaile. „To, co pak předvedl ve finále, bylo naprosto úžasné. První jízda byla naprosto bez chyby. V té druhé, když mu už o nic nešlo, sáhl k jednomu z nejtěžších triků na světě - switch quad cork 1620 safety grab. Všichni tady z toho byli unešení. To jen svědčí o tom, na jaké úrovni Matěj je,“ doplnil.

Druhý český reprezentant Štěpán Hudeček do finále neprošel o dvě místa, v kvalifikaci skončil čtrnáctý. Oba čeká kvalifikace Big Airu v pondělí, finále se pojede o den později, tři dny před Švancerovými 17. narozeninami. Před dvěma lety na juniorském MS skončil v této disciplíně Švancer čtvrtý.