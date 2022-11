První na světě! Češi na lyžích i na snowboardu pokřtili magický trik

Mladí čeští freestylisti přepisují historii. Hroneš i Hudeček při tréninku v rakouském Stubai v tréninku ustáli originální triky, které se liší jen tím, že jeden ho zvládnul na snowboardu a druhý na lyžích.

Nejdřív posunul hranice osmnáctiletý snowboardista Hroneš, který skočil trik Cab 1800 s double tail grabem. Stal se prvním Čechem, který úspěšně dokončil skok s rotací 1800 stupňů.

„Je to dobrý pocit, hlavně po tom, kolik práce jsme do toho s Přémou nasypali přes celé léto,“ hodnotil Hroneš a zmínil svého trenéra Přemysla Vidu. „Bylo super, že se mi to povedlo hned první den, co jsem to zkoušel. Pak za mnou všichni přišli, gratulovali mi a říkali, jak to bylo hustý. To mě na tom baví úplně nejvíc.“

Devatenáctiletý lyžař Hudeček si vzal Hroneše za příklad.

„Ovlivnilo mě to docela dost, že to tady Kuba odjel. Dalo mi to do hlavy, že to musím udělat taky, abych nezůstal pozadu. Je super, že se navzájem takhle hecujeme,“ pochvaluje si Hudeček.

O víkendu pak na kamaráda navázal a podobný trik - Doublecork 1800 double tailgrab – skočil jako první lyžař na světě.

„Pocity jsou naprosto skvělé. V momentě dopadu mi ale chvíli trvalo, než mi docvaklo, co se mi povedlo. Mám obrovskou radost, že jsem ten trik tady odjel, potom, co jsem na tom celé léto pracoval,“ radoval se Hudeček. „Nejdřív jsem si ten trik naskákal s jednoduchým grabem, kdy jsem ho měl na jistotu. Tohle byla už jenom taková vychytávka. Je to něco, co něco, co nikdo moc nedělá.“

Ještě jednou. Jde o otočku o 1800 stupňů, Hudeček se otočil pětkrát kolem své osy, dvakrát přes hlavu a navíc chytil své lyže oběma rukama.

„Schválně na chvíli zavřete oči a celé si to představte, je to prostě úlet,“ smál se trenér Josef Kalenský. „Dle našich informací jej nikdo ještě neskočil. Víme, že už se někomu podařilo skočit doublecork 1620 s tímto grabem, ale chytnout double tailgrab do osmnáctistovky a ustát na sněhu, to se podařilo zatím jen Štěpánovi.“

Oba borci už mají za sebou úspěchy. Hroneš přivezl z letošní mládežnické olympiády ve Vuokatti zlato ze slopestylu a stříbro z Big Airu. Hudeček má za sebou páté místo z loňského juniorského mistrovství světa v Krasnojarsku. Teď oba doufají, že svoje nové triky brzy předvedou i v závodech.

„Rád bych to v závodech dával co nejdřív. V Americe, kde máme další svěťák v Big Airu. Na triku budu pracovat, aby to bylo úplně perfektní,“ líčil Hudeček. „Je hodně důležité dělat nové triky a nové graby. Rozhodčí to víc ocení a může mě to v závodech posunout výš. V záloze mám ještě nějaké triky, budu na nich pracovat.“

Podobné plány má i Hroneš: „Rotace 1800 už dělá spousta jezdců. Na závodech postupuje do finále jen desítka třeba z šedesáti kluků a klidně osm z nich tu osmnáctistovku udělá, aby se do finále dostali. Mně tedy nezbyde nic jiného, než to na závodech dělat taky a docela se na to těším. Pro mě je to cesta do finálových kol.“