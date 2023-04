Legenda Bauer o dětech: Slízávají to za mě. U syna vidím zarputilost

Nezdolný bojovník bílé stopy Lukáš Bauer se má z čeho radovat. Jako trenér polské reprezentace má za sebou povedenou sezonu, těší ho vzestup českého týmu a nadšeně sleduje taky kariéru svých dětí, osmnáctiletého syna Matyáše i šestnáctiletou dceru Anetu trénuje velké jméno – Miroslav Petrásek, architekt slavného mužského mančaftu z počátku tisíciletí. „Teď to oba slízávají za to, jak táta pana Petráska zlobil,“ usmívá se Bauer.

Sníh se po legendární jízdě Lukáše Bauera ještě nestačil usadit a známé jméno už je ve výsledcích znova. A zatímco táta začínal kdysi pěkně odspodu, mladý Matyáš Bauer už počítá úspěchy. Letos se stal mistrem republiky v bruslařském sprintu, v juniorském Kontinentálním poháru v Toblachu se podíval do top ten a má za sebou i start na MSJ. „Je to mladík, má to ještě před sebou,“ říká o něm jeho otec.

Jak se vám líbí váš nástupce na trati?

„Spokojený jsem. Vylepšil se v bruslení, což mu v předchozích sezonách úplně tak nešlo. Neudělal posun v klasice, jak by si představoval. Ale jestli já jsem měl na sebe velké nároky, tak on je má brutální. (úsměv) Nepovedlo se mu juniorské mistrovství světa, jak si vysnil. To je jediná kaňka na té sezoně, jinak všechny ostatní starty odjel velmi dobře. Jsem rád, že je ve dvojici s Jirkou Tužem, s kterým se v domácích závodech nejčastěji potýká. Nic si nedarují, je to motor do budoucna.“

Jak vidíte dál jeho cestu?

„Teď bude maturovat, kromě toho, že nás čeká krásný maturitní ples, kam se hlavně maminka strašně těší, musí dělat maturitu, vybrat si nějakou vysokou školu. Prý chce pokračovat v tom, co dělá. Byl prvním rokem junior, má před sebou další rok v juniorech. Výsledky si řekl o juniorskou reprezentaci, příští rok je mistrovství světa juniorů v Planici. Dál nekoukám, už si to linkuje sám.“

Vidíte v něm ve stopě něco ze sebe?

„Je to jiné, on se snaží jezdit jinou technikou, než jsem jezdil já. Je určitě líp sprintersky vybavený. Já jsem samozřejmě tu laťku nasadil hodně nízko… (smích) Všechny dobré věci, šikovnost skluzu, má po mamince (bývalé reprezentantce Kateřině Balatkové, jejíž maminka Helena má bronz z OH 1972 – pozn. red.). Vidím zarputilost, věčnou nespokojenost, to má po mně. Těším se z jeho výsledků. Chtěl bych, aby se v klasickém stylu zaměřil na trochu jinou jízdu. Ale trénuje ho pan Petrásek, je v nejlepších rukách.“

Miroslav Petrásek vás trénoval ve vašich nejlepších letech, jste spolu v kontaktu?

(směje se) „Boží mlýny melou. Matyáš je ve stejné skupině jako Anetka. Teď oba slízávají, jak táta pana Petráska zlobil, teď je terorizuje. (smích) S Mírou jsem v dennodenním kontaktu. Často s ním probírám, jaký má názor na to, co jsem vymyslel svým polským ovečkám. Ne, že bych podle něj stavěl plán, ale jsem rád za názor.“

Jak jste spokojený se sezonou svých polských závodníků?

„Hodnotím ji jako velmi úspěšnou. Zapracovali jsme na spoustě věcí, ale dokud nevyhráváme, je co zlepšovat. Měl jsem pět sportovců, kteří relativně pravidelně jezdili do třicítky. Za celou sezonu byl jen jeden víkend, kdy někdo z mých závodníků v třicítce Světového poháru nebyl. Když vynechám výrazné vyslídky Justiny Kowalczykové jako jednotlivce, pro polské běžecké lyžování je to nejlepší sezona v historii. Bodovali jsme ve sprintech, i v distancích.“

Který výsledek vás nejvíc potěšil?

„Pro moje závodníky bylo důležité osmé místo v týmovém sprintu na mistrovství světa, protože do osmého místa jsou výrazné tabulky od ministerstva sportu, zlepší se financování přípravy. Potěšilo mě jedenácté místo Dominika Buryho v poslední etapě Tour de Ski, Maciej Starega byl celkově devatenáctý ve sprintu. Izabela Marciszová byla druhá na mistrovství světa do 23 let, tu ale připravovala Justyna Kowalczyková, měl jsem ji pod křídy jako reprezentační trenér až koncem sezony. A Monika Skinderová má druhou nejlepší sezonu v historii, ve sprintu v Lillehammeru byla šestnáctá.“

Český tým měl se zajištěním zimy problémy a kvůli financím i některé závody vynechával, jak jste na tom vy?

„Podporu máme dobrou, já si ji pochvaluju celou dobu. My jsme absolvovali kompletní Světový pohár, vynechali jsme pouze Oslo. Plánoval jsem vynechat i Světový pohár v Davosu, ale na poslední chvíli jsem tam aspoň Macka Staregu poslal. Myslím, že je to hodně o plánování. Ubereme si v přípravě, pro mě je důležité objet kompletní Světový pohár, i když nejsme na úrovni, že bychom jezdili patnácté, dvacáté místo. Trénujeme pro závodění.“

Co říkáte na výsledky českého týmu, z kterého se letos hned pět závodníků podívalo do top ten?

„Mně jako Čechovi se to líbí. Jsem rád, že se daří. Ondra Černý byl ve sprintu osmý v Lahti a v Toblachu. I Luděk Šeller měl pár pěkných výsledků. Michal Novák udělal další posun ve sprintu, stabilizoval svoji výkonnost. Pěkně se na to kouká, když byl na mistrovství světa čtvrtý a do poslední chvíle bojovat možná ještě o lepší umístění.“

Novák navíc jezdil dobře i distanční závody a v celkovém pořadí Světového pořadí skončil devátý, nejlíp od vašeho čtvrtého místa ze sezony 2010/2011…

„Pěkně se na to kouká Myslím si, že i tím, že se výrazně zlepšil ve sprintu, dělá mu to dobrý základ do celkového hodnocení. Hodně bodů posbíral taky v Tour de Ski. Pak ho to vykope na deváté místo, což je pecka!“

Chybí snad už jen stupně vítězů, přijde to?

(úsměv) „Já doufám, že jo! Rád bych řekl, že určitě. Na mistrovství světa byl čtvrtý, i na svých závodnících vidím, že ve sprintu se dá relativně lehce prosmýknout na o kus lepší umístění než v distanci, když někdo na trati zavrávorá. Jako distanční závodník bych si přál, aby se ještě zlepšil v distanci, což by ho v celkovém hodnocení mohlo hodit na ještě lepší místo než na deváté. Je to mladý klučina, má všechno před sebou.“

A co říct k českým ženám?

„V distanci předvedla pěkné výsledky Katka Janatová. A Katka Razýmová byla po návratu z mateřské pauzy devátá. Hlavně v klasickém sprintu má dobré výsledky Tereza Beranová. Líbí se mi taková její oprsklost, trošku drzé závodění. Perfektně využívá svých schopností. Vyráží z posledního místa a v druhé půlce přejede na výborné umístění.“