Historky STR: Z virózy černý kašel, král je sympoš. Hokej? Vyhrajeme!

Nejradši by lyžovala až do června. Ester Ledecká přijela do Prahy z Alp po testování na příští sezonu jen na jeden den a hned ji vyhmátla antidopingová kontrola. Proto se před začátkem tiskovky trošku zdržela. „Vypila jsem asi čtyři litry na ex, kdybych si potřebovala odskočit, tak víte proč,“ žertovala. A pak vyprávěla i o comebacku Marcela Hirschera nebo o vyhlídkách českého týmu na hokejovém mistrovství světa, kam se chystá na několik zápasů.

Při přebírání Trofeje Evropské unie jste se potkala se španělskými vládci, jaké to bylo?

„Byla to hrozně zajímavá zkušenost. Nejdřív jsme se setkali se sportovci, pak jsme jeli do paláce. To bylo vtipný, všichni mluvili jenom španělsky, já vůbec nevím, co se dělo. Dostávali jsme hodně dlouhé instrukce. Byla jsem mile překvapená, že španělský král a královna jsou hrozní sympoši. Potom jsme tam měli koktejl párty, tam to bylo hrozně uvolněné. V podstatě jsme si s králem pokecali, že oba máme rádi Sierra Nevadu. Já tam měla dvě mistrovství světa, jedno juniorské, jedno dospělácké. Bylo to hrozně milé.“

Znovu jste se taky viděla s norským biatlonistou Johannesem Bö, jak k tomu došlo?

„Byli jsme v Courchevelu, říkají tomu Ski Klinik. Potkám tam hrozně moc sportovců, které normálně nepotkávám. Jsou to sporty, o nichž se normálně nedozvím, nemám čas je sledovat, přitom jsou to krásné sporty. Když slyšíte od samotných sportovců, co to obnáší, jak jim při freedivingu splasknou plíce na velikost pomeranče, když jsou dole, to je úžasné…. Tři hodiny jsem se jenom ptala. Jsem ráda, že můžu tyhle lidi poznat.“

Prý vás Bö učil střílet…

„Stříleli jsme. Myslím, že mi to nakonec šlo docela dobře, hlavně, když mi nestál za zády. Byla jsem nervozní, když mi dýchal za krkem, furt se mi hrozně smál. Když byl kousek opodál, šlo mi to líp. Rady dával dobré, jako kouče bych ho brala. Nechci nic načínat, ale co kdyby…“

Jak se těšíte na hokejové mistrovství světa?

„Dostala jsem pozvání, budu hrozně fandit. Dokonce se mi povede přijít na pár zápasů osobně. Vychází mi to parádně. Můj servisák má svatbu svého syna, nemůžeme ani někam vyjet. Týden tady a budu moct sledovat hokej.“

Jak šampionát dopadne?

„Vyhrajeme!“

Kolikrát?

„My budeme jenom vyhrávat až do konce!“

Pojďme k lyžování, po sezoně jste mluvila o tom, že chcete začít zkoušet obří slalom, už jste při testování na novou zimu v tom něco podnikla?

„V přípravné sezoně jsme jezdili obřáku docela dost. Kluci mají pocit, že to pomůže dalším disciplínám. Já mám taky ten pocit. Myslím si, že bych si chtěla obřáček dát. Uvidíme, jak se mi to povede. Chtěla bych nějaké závody odjet už letos v Chile, kde budeme déle než loňskou přípravnou sezonu. Chystáme se tam na šest týdnů. Tomas (lyžařský trenér Tomáš Bank) si myslí, že je to blbost. Ale já si myslím, že je to super. Vezmu prkno, až budou kluci unavení, sjedou k moři, a já tam budu chvilku snowboardovat. Když tam budeme, budou i závody. Marcel Hirscher taky bude závodit, sice na Novém Zélandu, ale říkala jsem si, že bych chtěla být jako on.“

Co říkáte na comeback tohohle fenoména, který se vrací po pěti letech?

„Myslím, že je to úžasné! Někdo by mohl říct: Teď už je starý a bude zajíždět poslední místa, bude mít špatná čísla. Ale když se mu chce sportovat, proč by ne, proboha! Já mu budu fandit, i kdyby byl padesátej. Až takováhle legenda nastoupí, i kdyby měl číslo padesát, tak si na něj v cíli fanoušci potkají. Mně se moc líbí, že se vrací. Budu ho bedlivě sledovat, stejně jako Lucase Braathena, který nastoupí za Brazílii.“

Jak zpětně hodnotíte vaši sezonu, kterou vám zkomplikovala vleklá nemoc?

„Začátek byl takový pozvolný. Čekali jsme, že i po tom roce, co jsem vynechala celou sezonu na lyžích, že to nebude hned bedna. Bohužel nám to zkomplikovala viróza, kterou jsem původně měla za malou rýmičkou. Pravděpodobně to byl černý kašel, co doktoři zjistili. Doporučuju všem, když budete mít černý kašel, tak nepřecházejte ho a zůstaňte doma. Já to přecházela a nedopadlo to dobře. Do poloviny února jsem kašlala, už jsem si myslela, že nikdy kašlat nepřestanu. Naštěstí druhá antibiotika zabrala, s týmem jsme od té doby byli na dobré cestě. Mohla jsem víc trénovat, nedusila jsem se po každé jízdě, což bylo fajn.“

Vážíte si, že jste znovu v jedné sezoně vyhrála závod na lyžích i na snowboardu, kde jste triumfovala hned třikrát?

„Jo, já jsem si to užila dost. Snowboard byl tak nějak stoprocentní. Tam to bylo super. Na těch lyžích to trvalo, ale nakonec jsme se taky dostali tam, kde jsme měli být.“

Co říkáte na to, že příští rok se světové šampionáty na lyžích a na snowboardu nekříží?

„To je supr, já jsem z toho nadšená. Hned, jak jsem se tuhle informaci dozvěděla, jásala jsem. Tomas mi ale hned zkazil radost, řekl, že snowboardové mistrovství je přesně v dobu, kdy je finále lyží. Nakonec jsem si řekla, že mi to nevadí. Budu muset jezdit tak dobře, že na finále nebudu muset jet a budu si moc odjet snowboard. Já bych měla spoustu výtek k tomu rozvrhu, co máme…“

Třeba?

„V Söldenu i v Livignu teď byla spousta sněhu. Samozřejmě testujeme, což není úplně zábavná část, hlavně když si převlíkáte lyžáky ve strašné zimě. Kdyby bylo na mě, dala bych snowboardové závody jinak než lyžařské a pak prodloužila sezonu minimálně do začátku června. S holkama máme ale skupinu na WhatsAppu a zatím chtějí závody spíš ubrat. Tam se ve spoustě věcí neshodneme…“