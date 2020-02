Štastná Sáblíková o zlatu z MS: Vždy jako poprvé. Už můžu myslet na OH | iSport.cz

Tohle jsou chvíle, pro které to všechno dělá. V letošní sezoně jela závody nemocná, po Vánocích byla na mistrovství Evropy z formy, což pak jako šampionka s vítězstvími v krvi hodně těžko nesla. Jenomže na světovém šampionátu v Salt Lake City už byla Martina Sáblíková znovu neporazitelná.

V rozjížďce v přímém souboji porazila Kanaďanku Ivanie Blondinovou, která jí zatím v sezoně dělala velké problémy a dvakrát ji porazila. Když obě dojely do cíle, Sáblíková byla první v průběžném pořadí, což před poslední jistou znamenalo, že měla jistou medaili.

„Já jsem hlavně byla ráda, že jsem měla jedničku, i kdyby mě v poslední dvojce předjely, jedu domů s plackou, což jsem si hrozně přála. Říkala jsem si, že v posledním páru nepojedou tak rychle jako my. Když jsem viděla čas, jedničku za svým jménem, tak to bylo supr,“ pochvalovala si Sáblíková.

Blondinová vydržela dvě třetiny závodu Sáblíkové tempo, na průjezdech koly obě závodnice dělily jen setinky. V závěrečných třech kolech se ale Češka utrhla.

„Vyhrát přímý souboj s Ivanie bylo bezvadný, byl to hezký závod. Ta, která šla do malé (zatáčky), byla vždy rychlejší. Mně ten závod hrozně moc bavil, i když poslední dvě kola strašně moc bolel,“ hodnotila Sáblíková.

Zatímco na olympiádě v Pchjongčchangu, kde legendární Češka závodila oslabená krutými bolestmi v zádech, zabraly celé stupně vítězů Nizozemky, tentokrát na ně zbyla jediná medaile. Olympijská šampionka Carlijn Achtereekteová brala stříbro.

„Jsem za něj ráda. Předvedla jsem velmi dobrou jízdu. Na začátek to nebylo špatné, ale musím se zlepšit. Byla jsem taky trochu nemocná. Ale už se cítím líp a je to vidět,“ pochvalovala si Achtereekteová.

Sáblíková si zatím užívá další zlato. Kolikáté vlastně? Na trojce šesté, na šampionátech v individuálních disciplínách šestnácté. A když připočtete pět titulů z vícebojařského MS, dostala se už na číslovku 21.

„Ani nevím, kolik titulů jsem vyhrála, je to vždycky jako poprvé,“ řekla Sáblíková po závodě. „Užívám si tenhle moment a tuhle medaili. Teď už můžu přemýšlet o olympiádě.“

Na další Hry v Pekingu je ale ještě čas. Nejbližší úkol čeká Sáblíkovou v sobotu, kdy bude obhajovat své království v závodě na 5000 metrů. V něm drží světové tituly nepřetržitě od roku 2007.

„Až budu nastupovat na pětku, tak se budu chtít prát o placky, to je jasný,“ říká bojovně. „Uvidíme, jaké bude rozlosování, s kým pojedu. Když to nedopadne, tak neodjíždím s prázdnou, to je pro mě důležité. Sezona pro mě dopadla dobře.“

Mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích v Salt Lake City (USA):

Ženy:

3000 m: 1. Sáblíková (ČR) 3:54,252, 2. Achtereekteová (Niz.) 3:54,924, 3. Voroninová (Rus.) 3:55,540, ...14. Zdráhalová (ČR) 4:03,484.