Sáblíková na MS na pětce po 15 letech bez medaile: Nevím, co říct. Hrozné

Co nosí ve své sportovní tašce Martina Sáblíková? To trojnásobná olympijská vítězka prozradila pro iSport LIFE.

Třiatřicetiletá Sáblíková na nejdelší ženské trati získala na světových šampionátech deset zlatých medailí a jednu stříbrnou. Na olympijských hrách přidala dva triumfy a jedno druhé místo. Naposledy mimo stupně vítězů zůstala na hrách v Turíně 2006.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka v Heerenveenu zajela čas 6:57,671 a výrazně zaostala za svým sezonním maximem. Od medaile ji dělilo více než pět sekund.

„Upřímně nevím, co bych k tomu řekla. Už od rozběhu to bylo hrozné. Byl nejpomalejší za poslední pět deset let na pětce. Od začátku jsem se do toho nemohla srovnat, nemohla jsem zrychlit. Všechna kola jsem jela vyrovnaně, ale na medaili bylo potřeba jet rychleji, což dnes nebylo v mých silách,“ řekla Sáblíková v nahrávce pro média.

K tomu, aby mohla bojovat o umístění na stupních vítězů, potřebovala jezdit kola u více než půl sekundy rychleji. „Snažila jsem se, ale už druhé kolo bylo pomalé. Jezdila jsem za 33, a i když jsem se snažila zrychlit, nešlo to. Extra nohy mě nebolely, snažila jsem se na rovinkách odrážet, dát do toho sílu, ale ať jsem dělala, co dělala, nešlo to,“ přiznala trojnásobná olympijská vítězka.

Sáblíková v atypické sezoně, ve které se všechny akce konaly v Heerenveenu, získala bronz na mistrovství Evropy ve víceboji a stříbro na trojce. „Je to čtrnáctá sezona, kdy odjíždím z mistrovství světa s plackou. Teď po pětce je tam pro mě velká hořká příchuť, protože i mě samotnou překvapilo, že jsem jela tak hrozně. Mám ale stříbro z trojky, které pro mě bylo po třech čtvrtých místech v sezoně překvapením. A placka ve víceboji je vždy nad plán, protože jet všechny čtyři tratě dobře je těžké,“ zhodnotila Sáblíková a prohlásila, že v náročné sezoně není s výsledky nespokojená.

Schoutenová zvítězila v novém osobním rekordu 6:48,537. Osmadvacetiletá Nizozemka získala v Heerenveenu čtvrtou medaili, poté co s domácí reprezentací ovládla také stíhací závod družstev a získala bronz na trati 3000 metrů a v závodu s hromadným startem.

Druhá skončila obhájkyně titulu a držitelka světového rekordu Natalja Voroninová z Ruska, bronz vybojovala domácí Carlijn Achtereekteová. Před Sáblíkovou se prosadila ještě Kanaďanka Isabelle Weidemannová.

Zdráhalová kus za maximem

Nikola Zdráhalová obsadila 14. místo v závodě na 1500 metrů. Zaostala o téměř dvě sekundy za svým letošním maximem a zopakovala umístění z dvojnásobné trati. Na kilometru skončila v sobotu šestnáctá.

Titul získala kometa sezony Ragne Wiklundová z Norska, jež na trůnu vystřídala domácí hvězdu a šampionku z předchozích dvou let Ireen Wüstovou. Ta skončila pátá hned za krajankou Antoinette de Jongovou a Nizozemky zůstaly bez medaile.

Dvacetiletá Wiklundová v osobním rekordu 1:54,613 porazila o 42 setin šampionku z kilometrové trati Brittany Boweovou, třetí skončila Ruska Jevgenija Lalenkovová. Zdráhalová zaostala za vítězkou bez dvou setin o čtyři sekundy.

Mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích v Heerenveenu (Nizozemsko):

Ženy:

1500 m: 1. Wiklundová (Nor.) 1:54,613, 2. Boweová (USA) 1:55,034, 3. Lalenkovová (Rus.) 1:55,099, ...14. Zdráhalová (ČR) 1:58,602.

5000 m: 1. Schoutenová (Niz.) 6:48,537, 2. Voroninová (Rus.) 6:50,997, 3. Achtereekteová (Niz.) 6:52,220, ...5. Sáblíková (ČR) 6:57,671.

Muži:

1500 m: 1. Krol 1:43,752, 2. Nuis 1:44,110, 3. Roest (všichni Niz.) 1:45,493.

