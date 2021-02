Soupeřky měly strach, pětka nevyšla. Pořád to nechápu, přiznává Sáblíková

Život je jako bonboniéra – a ona i při své 19. sezoně mezi elitou nevěděla, co v ní nového ochutná. Uzavřená v rychlobruslařské bublině odjela všechny závody za pět týdnů a po dlouhých 15 letech skončila na pětikilometrové trati na MS bez medaile. „Doteď to nechápu,“ přemítala včera Martina Sáblíková. Podpory se ale dočkala jak od svého trenéra tak i kouče soupeře. A už cílí na příští ZOH.

Byl to moment, kdy řadě fanoušků u televize spadla brada. A ani ona to nechápala. Jen si dala ruce v bok a udiveně zaklonila hlavu. Tak jako tak prožila atypickou sezonu. Řadu týdnů byla uzavřená v bublině ve Heerenveenu, kde nejdřív vyválčila bronz ve víceboji a pak skončila stříbrná na MS v závodě na 3000 metrů.

Co se ale stalo v úplném finále, kdy Martina Sáblíková na své oblíbené pětikilometrové trati zajela jen čas 6:57,671 a skončila až pátá? To nechápala ani v moment, kdy včera, týden poté, usedla na videokonferenci před novináři. „Zajet po jinak úspěšné trojce takovýto čas na pětce, to bylo úplně opačné překvapení. A ani teď nechápu, co se tam stalo. Zřejmě na to nikdy nepřijdu,“ vyznala se.

Bylo to poprvé od roku 2006, co z nejdelší distance vyšla medailově naprázdno. Trenér Petr Novák ji ani nijak nedrásal, sám viděl, jak je z toho Sáblíková nešťastná. Jen ji nechal vydechnout a ujistil ji, že se podívá na techniku její jízdy na videu. „Možná, že tam přijde na něco, co jsem dělala špatně,“ přemítala Sáblíková.

Porazit totiž královnu dlouhých ledových tratí, jež měla z pěti kilometrů deset mistrovských titulů, to se totiž nestává každý den. A i proto za ní postupně chodili lidé z táborů soupeřek. „Přišel za mnou trenér vítězné Irene Schoutenové a říkal, že je to taky překvapilo, protože ze mě měli rovněž největší strach. Zároveň mě však objal s tím, že se určitě vrátím. Podobně reagovali i další. Je fajn, když cítíte, že za vámi lidé stojí. Všechno zlé je pro něco dobré. Tím, že to pak Irene vyhrála, bylo to pro ně v Holandsku skvělé, že měli domácí vítězku. Tak jim to přejme,“ usmála se Sáblíková.

Až na tuto tečku, to ale pro 33letou rychlobruslařku byla dobrá sezona. Byť v době koronavirových opatřeních zvláštní. „Je otázka, zda se tomu dá říkat sezona. Těch pár závodů na jednom místě bylo jiných. Na druhou stranu jsem získala spoustu zkušeností a člověk si vyzkoušel něco nového,“ přiznala k programu, který se zužil v uzavřené bublině právě jen na pět týdnů.

Volný čas využívala ke spánku, četbě, sledováním filmů, nebo procházkám, kam měla povoleno, přesto se netajila, že se v závěru začala i nudit. „A co jsem se nejvíc naučila? Že pokud chce člověk s někým vyjít, musí ho hodně tolerovat a nad tím jeho názorem přemýšlet, než že jsem si dřív mohla někdy tu svou náladu vybít. To mi do budoucna hodně dalo, že se člověk musí ovládat,“ žertovala.

Týden po návratu zpět do Česka je už tak znovu v plné akci a úterý se i představí ve virtuálním cyklistickém závodě seriálu Kolo pro život. Načež ji hlavou už létají myšlenky na novou sezonu, kde by ji měly čekat páté olympijské hry v kariéře. „Hlavně doufám, že to bude sezona jako každá jiná a vše se bude soustředit na jeden závod. Letošní byla těžká v tom, že jsem se nemohla pohybovat na místech, kde jsem zvyklá, a trénovat, jak jsem zvyklá. Chtěla bych se tam vrátit, ale uvidíme. Teď nemůžeme skoro ani opustit Českou republiku,“ vyprávěla Sáblíková.

Navzdory tomu všemu ale i letos ukázala, že je pro mladší soupeřky velkým nebezpečím. „Až mě celkem překvapilo, že i když jsem starší a starší, tak na určitých vzdálenostech či drahách dokážu zrychlit, za což jsem hrozně ráda. Myslela jsem si, že časy půjdou dolů, a zatím se to naštěstí nestává,“ dodala na závěr optimisticky trojnásobná olympijská vítězka.