Sáblíkovou naštvala politika. Nic se neděje, říká svaz. Jde o kouče Nováka?

Postavit se na start a zkusit jet naplno od začátku do konce. Pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou to v nedělním závodě na 1500 metrů v Calgary měla být cenná zkušenost. Kvůli zdravotním potížím, které jí začátkem sezony nedovolovaly dostat tělo do stoprocentní zátěže, zatím takový test nezažila. Až teď do toho mohla jít díky lepšící se formě, dokladované pátečním bronzem na trojce. Ze všeho ale sešlo.

„Mrzí mě, že dnes nenastoupím do závodu na 1500 metrů,“ oznámila Sáblíková na Facebooku a následně se vymezila vůči rychlobruslařskému svazu. „Je mi líto, že někteří lidé nerespektují fair play ani týmové hodnoty. Ke škodě nás všech a našeho krásného sportu. Pořád se s tím peru, před dalším vyjádřením ale chci vydechnout a vše si srovnat v hlavě.“

Šestinásobná olympijská vítězka musela být pořádně naštvaná, když ji to přimělo rozhodnout se nezávodit. Co se to děje?

„Neděje se nic,“ ujišťuje svazový sekretář Jindřich Pařík. „Nic zvláštního se neděje, žádné stanovisko k tomu nedáváme. Martina se dál připravuje na olympiádu. Důležité je, aby Martina měla klid na práci a na trénink, aby všechno fungovalo tak, jak má.“

Sáblíková je pořád mezi favoritkami na medaile. Co ji pořád motivuje a je nedoceněná?

To ovšem v současné situaci neplatí. Zjevné je, že existuje jakýsi spor mezi svazem a týmem Sáblíkové. Může jít o formu mocenské hry. A je docela pravděpodobné, že se událost nějak týká reprezentačního trenéra Petra Nováka, geniálního, velmi úspěšného a taky tvrdohlavého kouče.

„Je jejich věc, jak řeší kvalifikaci na olympiádu,“ naznačil Pařík, když byl na Nováka dotázán. „Je to jejich záležitost. Nemám, co bych k tomu dodával.“

Na patnáctistovce se blýskla další reprezentantka Nikola Zdráhalová devátým místem, v divizi B startovala místo Sáblíkové osmnáctiletá Zuzana Kuršová.

Předsedkyně svazu Marcela Bradová řekla ČTK, že informace o možných problémech v Calgary nemá.

„Asi nejlépe kontaktovat jejího manažera pana Trávníčka. Já vím jen to, že měla zdravotní problémy. Více mi nebylo sděleno,“ řekla Bradová.

Trávníček, šéf agentury Sport Invest Marketing, která Sáblíkovou zastupuje, se na žádost deníku Sport ke kauze vyjádřil.

„Martina Sáblíková byla v poslední době pod velkým tlakem, kdy si i přes zdravotní problémy musela zajistit start na olympiádě. V průběhu posledního kvalifikačního závodu v Calgary se však v rámci rychlobruslařské komunity začala řešit svazová politika, což se dotýkalo také Martiny a jejího týmu. Z důvodu narušené přípravy se rozhodla nenastoupit do závodu na 1500 metrů a zároveň své zklamání ventilovala veřejně,“ uvedl Trávníček.

Paradoxní je, že problém vyvřel na povrch na závěr povedeného závodního víkendu v Calgary. Sáblíková v pátek v závodě na 3000 metrů poprvé skončila na stupních vítězů. A dařilo se i Nikole Zdráhalové, která si zlepšila osobní rekordy na pětistovce, kilometru i trojce, na níž dokonce zajela sedmý nejrychlejší čas, ačkoli startovala v divizi B. Na olympiádu se kvalifikovala kromě těchto tří tratí i na patnáctistovce, kde si zajela nejlepší životní čas před týdnem v Salt Lake City, a v závodě s hromadným startem.

„Nejen že máme další závodnici, která bojuje o nejvyšší příčky, ale nad jejími výkony a všestranností se podivuje celý rychlobruslařský svět,“ chválila Sáblíková na Facebooku.

Olympiáda v Pekingu přitom začíná za necelé dva měsíce a česká rychlobruslařská hvězda teď řeší úplně jiné věci než závody s nejlepšími.

„V principu ji mrzí především fakt, že namísto plné koncentrace celého rychlobruslařského prostředí k blížící se olympiádě, která je pro tento sport zásadní, se řeší svazové problémy,“ řekl Trávníček o Sáblíkové. „Přesto Martina pevně doufá, že si vedení českého rychlobruslení věci rychle vyříká a vytvoří se opět taková atmosféra, která bude ku prospěchu celého sportu a umožní českým reprezentantům dosáhnout ve zbytku olympijské sezony odpovídajících výsledků.“