Samková po operaci: Nemůžu nalézt slova… lituje ji největší soupeřka

Snowboardkrosařka Eva Samková má za sebou operaci obou kotníků, které si zlomila v sobotním smíšeném závodě týmů v Montafonu. Italka Michela Moioliová, její velká rivalka, jí zatím do nemocnice poslala přes Instagram dojemný vzkaz: „Drahá Evo, říct, že je mi to líto, by bylo nedorozumění. Nemůžu vůbec najít slova... Objímám tě a přeju ti rychlé uzdravení.“

Zimu co zimu spolu tyhle dvě soupeří o vládu nad světovým snowboardcrossem. Rozdělily si mezi sebe poslední dva olympijské tituly, z šesti sezon každá třikrát vyhrála celkové pořadí Světového poháru. Teď ale Michela Moioliová nechala rivalitu stranou, aby Evě Samkové popřála hodně síly k návratu po sobotní zlomenině kotníků v Montafonu. Během závodů Světového poháru se zranilo několik jezdců, včetně Itala Omara Visintina, který už v pátek vyvázl s otřesem mozku a zraněným loktem.

„Dnes se stalo ještě něco horšího,“ hlásila Moioliová na Instagramu v sobotu večer. „Eva Samková, moje největší soupeřka všech dob, pro kterou mám nejhlubší respekt a úctu, se ve finále posunula ze čtvrtého na druhé místo, po dojezdu upadla a zranila si kotníky. Přeju ti, aby ses rychle uzdravila, a abych tě co nejdřív zase viděla ve startovní bráně připravenou bojovat!“

Samková rozjela olympijskou sezonu parádně. První závod v čínském středisku Secret Garden suverénně vyhrála, v pátečním individuálním závodě v Montafonu jen těsně nepostoupila do finále a skončila pátá. V sobotním smíšeném závodě týmů předvedla ukázku své závodnické geniality. Samková se krátce poté, co přebrala štafetu od parťáka Jana Kubičíka, propadla na čtvrté místo, dvěma skvělými manévry ale předjela nejdřív Australanku Belle Brockhofovou a na cílové čáře taky Francouzku Chloe Trespeuchovou. Za cílem se jí ale prkno zaseklo do sněhu a skřípla si pod ním kotníky.

„Zlomila si obě nohy v kotnících, v hlavicích tíbie (holenní kosti – pozn. red.),“ oznámil reprezentační trenér Marek Jelínek krátce po závodě.

Samková byla okamžitě přepravena vrtulníkem do nemocnice, kde se podrobila operačnímu zákroku.

„O zranění Evy mám informace od jejího trenéra Marka Jelínka od samého počátku. Jsme v kontaktu. Samozřejmě mě extrémně mrzí, co se Evce přihodilo,“ řekl Martin Doktor, sportovní ředitel ČOV a šéf české olympijské mise. „Z toho, co vím, operace proběhly dobře. Moc jí držím pěsti, aby se pořádně uzdravila. Samozřejmě čekáme na prognózy lékařů, ale podstatné je, aby Eva byla fit pro běžný život i další sportovní kariéru. Bohužel, zranění ke sportu prostě patří.“

Samková se zranila necelé dva měsíce před termínem svého olympijského závodu v Pekingu a naděje na to, že by se během této doby stihla uzdravit a dostat se znovu do formy nejsou vysoké. Mezinárodní federace FIS ve své zprávě o sobotním závodu uvedla, že Samková utrpěla při pádu několik zlomenin holenní kosti a obou kotníků s tím, že jí zranění vyřadí ze hry do konce sezony.

Oficiální zprávy o Samkové stavu a vyhlídkách na její rekonvalescenci ale budou k dispozici až v pondělí ráno.

„Našemu nejoblíbenějšímu knírku na túře posíláme hromadu léčivých vibrací! Vrať se silnější, Evo!“ zní vzkaz Samkové na stránkách FIS s odkazem na její populární finálový knírek.