Bojovnice Sáblíková už zase na stupních: Pomalinku se vracím zpátky!

Pro velkou šampionku to bylo malé peklo. Martinu Sáblíkovou od začátku olympijské zimy trápila neobvyklá reakce jejího těla na vysokou zátěž. Ve finiši nemohla zrychlit a odpadávala, absolvovala proto vyšetření a upravila trénink. A na trojce v Calgary se ukázalo, že opatření zabírají. Sáblíková dojela třetí ve svém nejlepším čase sezony 3:55,500.

„Já jsem hlavně ráda za ten projev. Od začátku sezony jsem se s tím trápila, tentokrát ten konec nebyl tak hrozný, dokázala jsem s tím bojovat. Jsem šťastná, že z toho bylo třetí místo, je třešnička na dortu,“ hodnotila Sáblíková. „Já jsem hlavně hrozně ráda, že se to hnulo tím správným směrem. Jsem za to vděčná, ten projev má pro mě obrovský význam.“

Sáblíková třetí místo získala v přímém souboji s Norkou Ragne Wiklundovou, za níž přitom většinu závodu zaostávala. Ve finiši ji ale nakonec těsně předstihla.

„S ní je to vždycky takový závod, že člověk neví, co se stane. Zkouší různé triky. Co jela první kola, byl útok na světový rekord. Já jsem věděla, že takhle to teď ještě rozjet nemůžu. Jela jsem si to svoje, vyplatilo se mi to na konci,“ řekla Sáblíková. „Má neuvěřitelnou fazonu, člověk musí mít odvahu to takhle rozjet. Jsem hrozně ráda, že se mi podařilo ji v posledním kole dojet a lehce předjet. Cením si, že jsem s tím mohla konečně bojovat i v posledních kolech. Vracím se pomalinku zpátky pocity i jízdou. To má pro mě větší význam než to třetí místo.“

Sáblíková je pořád mezi favoritkami na medaile. Co ji pořád motivuje a je nedoceněná?

Sáblíková zažívala zdravotně problematickou sezonu i před čtyřmi lety, kdy jí zablokovaný křížokyčelní kloub způsoboval kruté bolesti. Tentokrát ji zatím brzdila neschopnost organismu pracovat na úrovni vyšších tepů.

„Říkala jsem si, jak dlouho to bude trvat. Je to step by step,“ popisuje Sáblíková. „Nemůžu mít všechno hned, což je pro mě něco, co nedokážu akceptovat. Když je třeba něco udělat, chci to udělat hned, čekání je pro mě hrozně ubíjející. Na druhou stranu, dnes je vidět, že se čekání, všechno, co jsme do toho dali, vyplatilo. Jde to správným směrem, což má pro mě obrovský význam. Je to hodně povzbuzující do další práce, abychom tímhle směrem šli dál.“

Dalším krokem bude pro Sáblíkovou v Calgary nedělní patnáctistovka, kde si chce v divizi B ověřit, jak zvládne závod v plném tempu od startu do cíle.

„Je to o tom, že půjdu z plné zátěže ze startu do plna, ne jak na trojce, kde člověk má nějakou rezervu. Vyzkouším si, jak na to budu reagovat,“ vysvětlila Sáblíková.