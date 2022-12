Sáblíková je zpátky. Díky odhlášení soupeřky mezi elitou, skončila pátá

To Sáblíková má na prahu nové sezony dobrou náladu. • Blesk – M. Rušinová

Trojnásobná olympijská vítězka se do SP zapojila poté, co se minulý týden na tréninku při pádu řízla bruslí do pravé nohy a ze zdravotních důvodů zrušila všechny své plánované starty.

I proto měla Sáblíková původně startovat v divizi B, neboť klesla v SP až na průběžně 16. místo v hodnocení závodů na dlouhých tratích. Poté, co se Číňanka Mej Chan ze závodu na poslední chvíli odhlásila, se ale posunula do elitní divize A.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se představila hned v úvodní rozjížďce společně s Polkou Magdalenou Czyszczońovou, kterou bezpečně porazila a zajela čas 6:58,23.

V průběžném vedení vydržela Sáblíková až do páté rozjížďky, kdy ji podle předpokladů překonala Schoutenová i její krajanka Joy Beuneová.

Zatímco Schoutenová byla rychlejší o deset sekund, Beuneová jen o dvě desetiny sekundy. Následně rodačku z Nového Města na Moravě pokořila ještě Ragne Wiklundová z Norska, která skončila druhá a udržela se v čele seriálu, a v poslední rozjížďce i nakonec třetí domácí Ivanie Blondinová.