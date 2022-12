Sáblíková odvrátila katastrofu: Bolelo to dost... Nebojovala jen s časem

Zase ukázala, jaká je bojovnice. Rychlobruslařce Martině Sáblíkové hrozilo, že na své oblíbené trati na 5000 metrů přijde o start na mistrovství světa, pokud by s nedávno pořezanou nohou nenastoupila na start závodu Světového poháru v Calgary. Šampionka do toho šla a pátým místem v čase 6:58,23 minuty získala kvalifikaci na březnový šampionát v Heerenvenu. „Nebojovala jsem jenom s časem, ale i s bolestí v zatáčce,“ řekla Sáblíková.

Bylo to dvanáct drsných kol. Martina Sáblíková šla v Calgary na start osm dní po nepříjemném zranění v tréninku, při němž si pořezala kotník na pravé noze, a na trati si prožila malé utrpení. Za statečnost ale dostala páté místo a jistou kvalifikaci na mistrovství světa.

„Od nějakého třetího kola to bolelo docela dost. Nebojovala jsem jenom s časem, ale i s bolestí v zatáčce. Na rovině je to strašně těžké, protože jsem nevěděla, jak mám tu nohu položit, jak se odrazit,“ vyprávěla Sáblíková. „Noha prostě ještě není v pohodě, bolest mě limitovala dost. Jsem hrozně ráda, že jsem ta kola vydržela až do konce, že z toho byl ten čas. Už když jsem dojela, Petr (trenér Novák) říkal, že to bude stačit. Tak jsem se nějakým způsobem uklidnila, ale bylo to opravdu hrozně těžký.“

Sáblíková se zranila minulý týden těsně před startem prvního závodního víkendu v Calgary. Následující dny udělala všechno pro start na páteční pětce, což byla pro ni jediná šance, jak zabojovat o kvalifikaci pro mistrovství světa. Právě na pětce držela Sáblíková na šampionátech mezi lety 2007 a 2019 vítěznou sérii. Před třemi lety získala na MS stříbro a až v roce 2021 skončila bez medaile.

„Pro mě je v tomhle momentu důležitý čas 6:58, který znamená páté místo a kvalifikaci na mistrovství světa. To je, proč jsem na ten start šla. Protože kdybych nemohla startovat, pět kilometrů by bylo na mistrovství světa ztracených,“ líčila Sáblíková. „Jsem hrozně ráda. Pocitově se mi nejelo vůbec dobře. Co se týče projevu, projet zatáčku a udržet se na noze bylo opravdu hodně těžké.“

Sáblíková šla na start po týdnu, v němž byla výrazně omezená v tréninku. Před závodem ani jednou v přípravě nezvládla pětikilometrovou trať na dvanáct kol.

„Ve středu jsem odjela osm kol, ve čtvrtek deset a šla jsem od toho, noha mě hodně bolela,“ líčila Sáblíková. „Na ledě jsem toho moc nepojezdila. Mám najeto pětačtyřicet kol, to mám normálně za den.“

Poté, co Sáblíková vynechala minulý závodní víkend, měla původně startovat v divizi B, neboť klesla v pořadí Světového poháru na dlouhých tratích na 16. místo. Poté, co se Číňanka Mej Chan ze závodu na poslední chvíli odhlásila, se ale posunula do elitní divize A. V ní pak startovala hned v první dvojici.

„Někdo říká, že na první pár led není pořádně vytvrdnutý. Ale byla jsem strašně ráda, že jsem nejela v béčku. Lidí by bylo odjeto docela dost a led v zatáčce by byl rozježděný, s mojí nohou by to bylo horší,“ řekla Sáblíková.