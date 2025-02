Jílek získal bronz o prázdninách. Sáblíková chválila parťačku

Metoděj Jílek v Polsku původně ani neměl být. Po zisku čtyř medailí na juniorském mistrovství světa v Collalbu se věnoval škole. O jarních prázdninách si ale vyrazil na závod s elitní konkurencí.

„Tyhle závody beru spíš jako přípravu na Heerenven a mistrovství světa v Hamaru. Jarní prázdniny mi dovolily opustit školu a zúčastnit se tohohle Světového poháru,“ vysvětlil osmnáctiletý rychlobruslař.

Na pětce dojel v čase 6:18,879 minuty třetí za vítězným Norem Sanderem Eitremem a svým italským rivalem Davidem Ghiottem, s nímž jel v přímém souboji.

„Pořád jsem se pohyboval okolo dvou, tři desetin před ním. Věděl jsem, že pokud poslední dvě kola zpomalí a trochu mu zvadnou nohy, že ho můžu přejet. Taky jsem věděl, že to je Ghiotto a tomu se to tak často neděje,“ hodnotil Jílek. „Nakonec se potvrdila jeho forma, poslední dvě kola zajel o dost líp jak já.“

Jílek navázal na druhé místo ze závodu na 10 000 metrů v Calgary a svou medailovou sérii na juniorském mistrovství světa.

Sáblíková: Měla jsem strach, že vůbec nepojedu

„Určitě jsem s tím velmi spokojený. Je to pro mě první podium na pět tisíc metrů. Jsem neskutečně rád, ale chyběli tady hlavní soupeři, takže to není úplně, ale i tak to byl velmi dobrý výkon a můžu na něj být pyšný,“ líčil Jílek.

Martina Sáblíková skončila v Tomaszówě Mazowieckim pátá v závodě na 3000 metrů. Časem 4:07,72 zůstala víc než dvě sekundy za stupni vítězů.

„Dnešní umístění beru všemi deseti. Po včerejší patnáctistovce jsem měla strach, že vůbec nedojedu. Snad je to únava a přejde to,“ líčila Sáblíková.

Radost ji udělaly dva výtečné výsledky Nikoly Zdráhalové, která se letos vrátila ke kariéře po dvouleté zdravotní pauze. Během soboty skončila osmá v závodě na 3000 metrů (4:08,48) a poté dokonce šestá na kilometru (1:17,06).

„Niki jela fantasticky, zlepšuje se každým dnem, dělá mi radost to pozorovat. Klobouk dolů před ní,“ chválila ji Sáblíková. „Já jsem hrozně ráda, že tady máme další dva lidi, kteří jezdí neuvěřitelné výsledky. Doufám, že do dalších let se budou zlepšovat i ostatní. Jsem hrozně moc ráda, že můžu být součástí tohohle týmu.“

Zdráhalová si v obou disciplínách zapsala své nejlepší výsledky kariéry.

„Mám radost. Už vůbec jet dva závody v jeden den není úplně jednoduché. Na kiláku mně pak chybí nějaké síly. Tohle umístění jsem nečekala, jsem za něj nesmírně ráda. Tohle je pro mě jedno velké překvapení,“ radovala se Zdráhalová.