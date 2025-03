Sáblíková na pětce na MS pátá, bojovala s teplotou: Šla jsem to protrpět. Kolaps favoritky

Necelé dva dny po velkolepém stříbru ze závodu na 3000 metrů jela Martina Sáblíková svou oblíbenou pětku. Startovala v předposledním páru společně s Italkou Franceskou Lollobrigidaovou. Zatímco Sáblíková nenašla dostatek sil, aby to znovu cinklo, její italská sokyně slaví senzační zlato díky kolapsu jedné ze soupeřek v poslední jízdě. Na Sáblíkovou zbylo páté místo.

Celkem desetkrát se v závodě na 5000 metrů radovala Sáblíková z titulu mistryně světa, ve Vancouveru a Soči slavila i zisk olympijského zlata. Hamar se z tohoto pohledu do úspěšného ranku šampionátů nepřidá. Je to poprvé od roku 2007, kdy na pěti kilometrech nedosáhla ani na jeden z cenných kovů. Medaile visela příliš vysoko. Na bronzovou Merel Conijnovou ztratila více než čtyř a půl sekundy.

Navnadění čeští fanoušci čekali, co bude. Na pětce by si Martina měla s Lollobrigidaovou přece poradit, mohli si mnozí myslet. Chyba. Po vyrovnaném úvodu, kdy spolu obě dámy kroužily nějakou dobu pohromadě, se Italka začala vzdalovat. Sáblíková tentokrát nezapnula svůj pověstný motor, kdy naopak byla většinu kariéry schopná s blížícím se cílem zrychlovat.

Lollobrigidaová jí postupně mizela v dálce, což možná Sáblíkovou vnitřně zlomilo. Bylo patrné, že tenhle závod nedopadne líp než trojka. V cíli už totiž byla Kanaďanka Isabelle Weidemannová, která zajela svůj part také velice slušně.

Zatímco Lollobrigidaová stanovila vedoucí čas na 6:56.38, Sáblíková doklopýtala do cíle skoro o sedm sekund později. Dala do toho evidentně vše, ale rezervoár sil se od čtvrtka nepovedlo naplnit.

„V pátek jsem dostala teploty. Do poslední chvíle jsme zvažovali, jestli jet nebo nejet. Je to jedna z posledních pětek v kariéře, tak jsem to šla protrpět. Můžu si užít aspoň to, že jsem součástí té rychlobruslařské rodiny i ty emoce potom,“ řekla Sáblíková.

V tu chvíli sice byla česká rekordmanka alespoň třetí, ale nedalo se očekávat, že poslední dvě favoritky Merel Conijnová a hlavně Ragne Wiklundová vyhoří.

Obě si musely počkat na start o něco déle, protože hala aplaudovala Sáblíkové. Byť skončila pátá, byla to ukázka jejího obrovského přesahu v tomto sportu. „Bylo to skvělé. Oddálila jsem ten poslední pár asi o tři minuty. Prostě nezapomenutelné. Nakonec jsem ráda, že jsem se neodhlásila. I tak hodnotím šampionát úspěšně. Odjíždím s plackou na krku z trojky, co víc si můžu přát,“ dodala Sáblíková.

Domácí Wiklundová měla obrovskou motivaci, protože na trojce skončila bez medaile, nakopla vrtuli a ujížděla i Conijnové. Obě byly dlouho v zelených číslech, Nizozemka pak začala ztrácet a norská mašina jela dál vstříc zlatu. Hala v Hamaru aplaudovala, už věřila ve zlaté opojení, ale pak přišel šok.

Wiklundová tak vytuhla v posledním kole, že ztratila na Italku přes dvě sekundy. To znamenalo ztrátu v cíli 18 setin sekundy. Itálie se mohla radovat. Je to první medaile z MS pro čtyřiatřicetiletou Italku, a hned se zlatým pozlátkem.

Pokud je vám její příjmení povědomé, není to náhoda. Její pratetou nebyl nikdo jiný než slavná italská herečka Gina Lollobrigidaová. Bratrancem zlaté dámy z Hamaru je potom italský ministr zemědělství Francesco Lollobrigida.

Stříbro pak zůstává v Norsku zásluhou zklamané a vyčerpané Wiklundové, k bronzu z trojky přidala i druhé třetí místo na pětce Conijnová.

Mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích v Hamaru (Norsko):

Muži:

1000 m: 1. Wennemars 1:08,05, 2. De Boo (oba Niz.) 1:08,21, 3. Stolz (USA) 1:08,26.

Závod s hromadným startem: 1. Giovannini (It.) 7:56,47 (60 b.), 2. I Sung-hun (Korea) 7:56,52 (40), 3. Swings (Belg.) 7:56,69 (20), ...10. Jílek (ČR) 8:05,55 (2).

Ženy:

1000 m: 1. Takagiová (Jap.) 1:14,75, 2. Koková 1:14,98, 3. Leerdamová (obě Niz.) 1:15,05, ...9. Zdráhalová (ČR) 1:16,09.

5000 m: 1. Lollobrigidaová (It.) 6:56,38, 2. Wiklundová (Nor.) 6:56,56, 3. Conijnová (Niz.) 6:58,49, ...5. Sáblíková (ČR) 7:03,20.