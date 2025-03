Fantastický Jílek (18) má první medaili z MS! V cíli jsem tušil, že už mě nepředjedou, radoval se

V závodě na 5 000 metrů si Jílek povzdychl, že mu neseděl soupeř. Kanadský lišák Ted-Jan Bloemen se za Jílkem vyvážel a nechal udávat tempo českého mladíka. Byť Jílek taky v poslední době bojoval s virózou, dojel pátý. Na desítce však Jílkovi přisoudil los největší hvězdu pro tuto distanci.

Poměřil se s ním italský obhájce titulu a světový rekordman Davide Ghiotto, což je ta nejvyšší škola. „Neskutečně dře, trénuje velké objemy, což se mu evidentně vrací. Je to na něm vidět, že fakt ty jeho tréninkové dávky jsou obrovské,“ pěl ódy na italského rutinéra Jílek několik týdnů před MS. Tou dobou nevěděl, že si střihnou „duel.“

„Byl to nejlepší člověk, kterého jsem mohl mít na tuto trať. Snažil jsem se s ním závodit, co nejdéle to půjde. Skoro se mi to povedlo,“ líčil Jílek po životním výsledku.

Už ve druhém páru nastoupila ruská kometa šampionátu v polských službách. Vladimir Semirunnij ještě před vpádem Ruska na Ukrajinu reprezentoval svou vlast, ale pak se rozhodl odejít a hledat štěstí jinde. Pod křídla si jej vzala polská rychlobruslařská škola a neprohloupila.

Semirunnij jel do Hamaru skoro jako bezejmenný mladík, ale už na pětikilometrové trati bral bronz a na dvojnásobné štrece se pochlapil ještě víc. Dlouho vedl, než přišla dvojice Ghiotto a Jílek.

Italský favorit postupně pumpoval a desetinu po desetině nabíral na polského reprezentanta náskok, Jílek se snažil hvězdného soupeře držet a v úvodu závodu se mu to dařilo. Postupně ho však Ghiotto odpáral, rodák z Prahy si držel svoje tempo. Zkušeností nemá na rozdávání, jel teprve svou třetí desítku v životě a nenechal se strhnout. Nevadilo to, dlouho jezdil lepší kola než Semirunnij, ale poslední dva ovály mu nevyšly dle představ. Tam ztratil výrazněji a zhruba při vjezdu do posledního kola se dostal do červených čísel.

„Poslední dvě, tři kola, to je právě to, co mi ještě k ideálu chybí. Asi mi trochu sebrala i ta nemoc. Ke konci jsem tušil, že Semirunného už nepředjedu. Byl jsem zklamaný, ale pořád jsem se do toho snažil dát všechno. Dopadlo to, jak to dopadlo,“ hlásil Jílek, který potvrdil, že bývá málokdy beze zbytku spokojený s vlastním výkonem.

Ghiotto šel jasně do vedení, Jílek se zařadil na bronzový stupínek. Jenže musel čekat. Na startu byli ještě Američan Casey Dawson a Nizozemec Chris Huizinga. Dawson okažitě nabíral velkou ztrátu, Huizinga postupně ztrácel na Jílka víc a víc. Zhruba tři kilometry před cílem posledního dua začalo okolí nesměle gratulovat Jílkovi k bronzu, protože Nizozemec neměl šťávu.

„Když jsem dojel, tak jsem už s největší pravděpodobností věděl, že to je kvalitní čas. Znal jsem ty soupeře, tušil jsem, že ten můj čas asi nepřejedou. Teď si dám odpočinek a do tréninku se vrátím za pár týdnů,“ řekl Jílek.

Po stříbru Martiny Sáblíkové na 3000 metrů se česká výprava poprvé v historii MS v rychlobruslení dočkala na seniorské úrovni medaile od někoho z českých mužů. Osmnáctiletý český megatalent tak potvrdil svůj obrovský potenciál. Poněkud symbolicky získal hned na svém prvním světovém šampionátu premiérovou medaili, když Martina Sáblíková oznámila blížící se konec kariéry.

Mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích v Hamaru (Norsko):

Muži:

1500 m: 1. Kongshaug (Nor.) 1:44,64, 2. Stolz (USA) 1:44,71, 3. Howe (Kan.) 1:44,78.

10.000 m: 1. Ghiotto (It.) 12:46,15, 2. Semirunnij (Pol.) 12:49,93, 3. Jílek (ČR) 12:51,53.

Ženy:

1500 m: 1. Beuneová 1:55,28, 2. Rijmpaová-De Jongová (obě Niz.) 1:55,50, 3. Mej Chan (Čína) 1:55,53, ...5. Zdráhalová 1:55,99, 24. Korvasová (obě ČR) 2:06,09.