Samkové pomáhají bývalí biatlonisté, přibrala lásku Veroniky Vítkové

Samková má za sebou parádní začátek zimy. Z úvodních dvou závodů Světového poháru v italském Valmalenku vytěžila třetí místo a vítězství a dostala se do průběžného vedení seriálu. Před světovým šampionátem, který se příští týden koná ve švédském středisku Idre Fjäll, si pak ověřila spolupráci s posíleným servisním týmem, do něhož se nově zapojil Marek Lejsek. Partner Veroniky Vítkové si v biatlonu prošel rolí závodníka servismana i trenéra.

Obměna servisního zázemí u snowboarkrosového týmu začala už před dvěma lety, kdy se šéftrenér Marek Jelínek rozhodl hledat náhradu za kanadského mazače JP Trottiera.

„Udělali jsme výběrové řízení na nového servismana, protože jsme nebyli úplně spokojeni s naším kanadským servisákem JP. Měli jsme obrovské štěstí, že se zrovna uvolnil servisman Tomáš Kašpar, který pracoval u běžeckého lyžování i u biatlonu,“ vysvětluje Jelínek. „A my jsme od začátku říkali, že bychom rádi, aby si našel parťáka.“

Před novou sezonou tak do týmu přibyl Marek Lejsek, který naposledy pracoval u českého biatlonového béčka.

„Tomáš pod ním trénoval. Znají se dlouho, tak ho přizval do týmu, my jsme souhlasili,“ uvedl Jelínek.

Biatlonová hvězda Vítková po minulé sezoně ukončila biatlonovou kariéru a v koncem listopadu spolu s Lejskem přivítali na svět dceru Elišku. Na první závody sezony si musel Lejsek počkat až do konce ledna, kdy začal opožděný program snowboardkrosového Světového poháru. Ve Valmalenku ale všechno klapalo. Povedla se tak generálka před vrcholem zimy, jímž bude už příští týden mistrovství světa ve Švédsku.

„Za mě je to v pohodě. Máme skvělý, sehraný realizační tým, který jsme si vyzkoušeli na svěťácích a funguje to neuvěřitelně. V tomhle jsme připravenější než v minulosti,“ pochvaluje si Jelínek.

Kašpar s Lejskem využívají svých předchozích zkušeností a vosky pro závodní prkna Evy Samkové a dalších reprezentantů zkouší na běžkách.

„Jsme nadšení. Kluci vědí, co chtějí, doplňují se. Mají cit pro běžky, mají obrovské styky. Z toho, jak makají v průběhu celého roku, jak přetestovávají v průběhu závodu, jsem úplně nadšený. Je to úplně jiná dimenze mazání,“ raduje se Jelínek. „Chtělo by to ještě zlepšit podmínky. Oni nejsou zvyklí mazat někde ve sklepě. Snad jim budeme moct nabídnout i lepší zázemí.“

Svůj nový tým si chválí i sama Eva Samková, která má teď v mazací buňce pro závody svůj velký trumf.

„Jsou fakt hondě pracovití. Tomáš Kašpar je s námi pořád, je hlavní servisák, udává směr, kterým to jde. Mára mu pomáhá,“ líčí Samková. „Je skvělé, že oba na běžkách umí, znají se, pomůžou si v testování. Je tam zase o jednoho člověka navíc. Když Tomáš potřebuje něco vytestovat, tak Mára může být u nás a připravit nám prkna, než Tomáš vyzkouší další vosky.“

Kašpar s Lejskem navíc ze svých běžkařských a biatlonových dob dobře znají specifické podmínky ve švédském Idre Fjäll, kde se příští týden během světového šampionátu očekávají až dvacetistupňové mrazy.

„Tomáš i Mára Idre znají. Kluci jedou auty, můžeme vzít s sebou víc věcí. Budeme tam mít i tohle zázemí o něco lepší,“ těší se Samková.

Na šampionátu bude tým posílený ještě o třetího servismana, jímž je bývalý reprezentant Radek Vintr, jenž na minulém MS v Utahu ještě závodil.

„Bude nám pomáhat na kopci,“ říká Jelínek. „Chtěl bych poděkovat Dukle, že nám pomohla, že můžeme mít Tomáše zaměstnaného na Dukle. Všechno je snazší. Může řídit dukelské auto, má od Dukly výplatu. Klape to, jsem z našeho realizačního týmu nadšený.“