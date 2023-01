Ledecká a návrat po zranění: MS na snowboardu je také v ohrožení

Snowboardový šampionát ještě nevzdala, ale vyhlídky po kontrole u operatéra v Innsbrucku nejsou optimální. „Chystám se, ale snowboarding taky ještě nemám povolený. Když jsem byla u doktora Spernera, tak jsem hodně tlačila na to, abych se mohla jít šoupnout na nějakém jednoduchém kopečku. On byl však bohužel toho názoru, že je to dost velké riziko. Kdyby se mi cokoliv stalo, tak by to byl hodně velký problém a mohlo by se to táhnout do další sezony,“ řekla.

Po druhém chirurgickém zákroku se kost hojí, jak má, ale pořád je příliš křehká na riskantní sporty, jako je sjezdové lyžování a snowboarding. „Už teď tam mám štěp z pánve a muselo by se to reoperovat a bylo by to už těžké. Tím, že se to teď chytlo, tak podle jeho názoru stačí měsíc, abych si na to dala pozor, a pak se udělá rentgen. Pokud vše bude, jak má, tak bych mohla vyrazit někam na kopce. Nepočítám s variantou, že by to tak nemělo být. Snažím se být každý den v posilovně, rehabilitovat a být připravená na to, až mi doktoři dají zelenou a budu moct vyrazit do bran,“ přiblížila sedmadvacetiletá hvězda zimních sportů aktuální situaci.

Zranění, které ji připravilo minimálně o většinu této zimní sezony, si přivodila při jízdě na elektrickém skateboardu v letní přípravě. „Nějak jsem to nezvládla. Byl to závodní elektrický skateboard a rozsekala jsem se na asfaltu,“ prozradila.