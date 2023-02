Adamczyková na MS: rychlovka o zlato už zítra! Trať je divná, ale baví ji

Do těch se nasazuje podle FIS bodů. „To nám moc nehraje do karet. Naši dva nejlepší jezdci, Eva Adamczyková i Radek Houser, mají vinou zranění bodů málo, tím pádem budou rozjížďky jezdit s výše postavenými závodníky, než by jeli, kdyby byli nasazeni,“ upozornil na facebooku trenér českého týmu Marek Jelínek.

Trénink snowboardcrossaři absolvovali dnes. Osmačtyřicet mužů včetně českého kvarteta Jakub Žerava, Kryštof Choura, Jan Kubičík a Radek Houser začne v 7:30 SEČ, ženská osmifinále s obhájkyní bronzové medaile Adamczykovou a Vendulou Hopjákovou začnou po osmé hodině ranní středoevropského času. „Snažíme se co nejvíc zregenerovat a přizpůsobit se těmto změnám,“ uvedla Adamczyková, kterou pořadatelé vybrali pro testování trati.

Připadala jí zvláštní. „Někde jede pomalu, jinde rychleji, hodně se to mění, ale mě docela baví a jezdí se mi v ní dobře. Jezdilo se mi dobře, vyrazila jsem na dvě tréninkové jízdy i s trojicí holek, takže jsem si zkusila jízdu ve čtyřech, cítím se dobře. Trať je dlouhá a je tady dost boulí, i když malých, ale dost, dole jsme všechny unavené,“ popisovala.

Předsunutý závod znamená komplikace pro servis. „Ten totiž nemá dostatečný čas, aby otestoval vosky na svých běžkách a skluznice našich prken. Je to pro ně výrazně složitější, než kdyby byl klasický program,“ uvedl Jelínek. Adamczyková ho pobavila svým postřehem. „Evka poznamenala, že krizový den na kopci bývá ten třetí, my jedeme už druhý den, tak jí nestihne být špatně a nebude unavená. Myslím, že to nebude hrát roli, ale je to dobrá poznámka,“ pousmál se.

V sobotu by se měl v Bakuriani uskutečnit týmový závod ve snowboardcrossu. Ten zatím zůstává v programu na původním místě. Počasí v gruzínském středisku zkomplikovalo situaci i skikrosařům. Jejich závod byl kvůli silnému větru v závěru minulého týdne odložen ze soboty na neděli.