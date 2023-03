Konec nudy! Ledecká vyhrála poprvé od OH, ve slalomu byla suverénní

Na pár závodních dnů na sněhu čekala Ester Ledecká kvůli komplikované zlomenině klíční kosti celou zimu, ale stálo to za to. V posledních dvou závodech sezony se vrátila ve skvělé formě a po druhém místě v Rogle dnes v závěrečné paralelním slalomu v Berchtesgadenu suverénně zvítězila. Ve finále porazila Němku Ramonu Theresii Hofmeisterovou a zvítězila poprvé od loňského triumfu na OH v Pekingu. „Trvalo to dlouho, už jsem se nudila,“ zahlásila.

Na lyžích už comeback neměl smysl, STR by kvůli němu riskovala chráněné startovní pořadí v rychlostních disciplínách, s nímž vyrazí do příští sezony. Na snowboardu se ale po promaroděné zimě a dvou operacích ukázala na samý konec ročníku ve dvou závodech a zase jezdila, jako by vystoupila ze svých oblíbených komiksů.

Ve čtvrtek v Rogle ještě v paralelním obřím slalomu ještě ve finále těsně prohrála s Rakušankou Sabine Schöffmannovou. Tentokrát jí v semifinále porážku vrátila. Už ve čtvrtfinále vyřídila Švýcarku Julii Zoggovou, suverénku paralelního slalomu, která v této disciplíně získala už pátý malý globus v řadě a přes porážku ve čtvrtfinále uhájila i velký globus v alpském snowboardingu.

Ve finále vyhrála Ledecká nad Hofmeisterovou od 0,23 sekundy a vyhrála tak poprvé od loňského zlatého paralelního obřího slalomu na olympiádě v Pekingu. V neolympijském paralelním slalomu sice má ve sbírce titul mistryně světa z roku 2015, v poslední době ale disciplínu tak často nejezdila. Ve Světovém poháru v této disciplíně zvítězila poprvé od prosince 2016, kdy triumfovala v Cortině d´Ampezzo. Především se však teď vítězně vrátila po letním zranění klíční kosti, kvůli kterému ztratila skoro celou sezonu.

„Jsem moc ráda, že tu jsem, je to zábava zase tady se všemi závodit. Všem děkuju za to, jak mě krásně přivítali, snowboarding je velká rodina,“ pochvalovala si Ledecká. „Závod by skvělý, užila jsem si každou jízdu. Trvalo to dlouho, už jsem se nudila. Ale jsem zpátky a jsem moc ráda.“