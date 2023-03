Rozpustilá Ledecká po výhře: Vedro jak na bikiny party, konečně jsem zpět

Na první vítězství letošní zimy čekala Ester Ledecká až skoro do jara, po dlouhé zdravotní pauze ale naskočila ve své staré formě a v paralelním slalomu v Berchtesgadenu slavila v extrémně teplém počasí vítězství. „Byla to trošku taková bikini párty,“ smála se Ledecká s odkazem na vysokou teplotu na svahu.

Přes dvě operace, mraky nejistoty a dlouhé měsíce zdravotní pauzy se Ester Ledecká v závěru zimy na tři dny vrátila k závodům a na snowboardu po druhém místě ve čtvrtečním parlalením obřím slalomu v Rogle přidala výhru. Takovouhle sezonu ještě nezažila.

„Možná teď čekáte nějaké moudro, že jsem se tuhle sezonu naučila něco jiného, když jsem nejezdila. Jediné, co jsem se naučila je to, že mně snowboarding a lyžování strašně baví, že mně to chybělo, a jsem strašně ráda, že jsem zpátky na kopci a dělám, co miluju,“ pochvalovala si Ledecká.

Letní katastrofický pád na elektrickém skateboardu jí způsobil komplikovanou zlomeninu klíční kosti, musela na dvě operace a na lyže se během zimy vůbec nedostala. Na prkně to ale zvládla, i když v samém závěru sezony.

„Bylo hezčí počasí, daleko vyšší teploty, taková trošku bikiny párty. Bohužel bikiny jsme neměly nikdo, akorát nám bylo vedro. Ale hrozně jsem si to užila, bylo to super,“ líčila Ledecká vesele.

Ve čtvrtek v Rogle se dostala do finále, kde prohrála s Rakušankou Sabine Schöffmannovou, tentokrát ale neudělala jedinou chybu a suverénně vyhrála.

„Už jsem byla připravenější na závodní rytmus. Přece jenom, když jedu závod po tak strašně dlouhé době, nedá se to natrénovat. Je to hodně vyčerpávající hlavně kvůli tomu, že jsou tam prostoje, které v tréninku nemám,“ vysvětlila Ledecká. „Je to úplně jiné tempo. Jinak ten den utíká, než když člověk trénuje. Jsem ráda, že jsem si to v Rogle odzkoušela a adaptovala se na závodní rytmus, že jsem to zvládla už líp. Akorát je škoda, že nemůžu zpátky na lyže, dát si nějaké lyžařské závody a rozjezdit se na lyžích.“

Ledecká navíc v Berchtesgadenu vyhrála v neolympijském paralelním slalomu, který v poslední době moc nejezdí. Ve Světovém poháru v něm naposledy vyhrála v roce 2016, ještě před nástupem svého současného snowboardingového kouče Justina Reitera.

„Říkal, že je to první slalom, který jsme spolu vyhráli. Navíc jsme se připravovali na dvě disciplíny, což není na snowboardu úplně obvyklé. Ve slalomu jsem jela závod poprvé po třech letech. Jsem ráda, že jsem do slalomu naskočila a ještě navíc takhle úspěšně. Neměli jsme moc času se připravit, ale myslím, že jsme to zvládli,“ řekla Ledecká.