Ledecká má vánoční hit se Ztraceným. Poslechněte si, jak lyžařka zpívá

Sliby se mají plnit o Vánocích! Teď ale nejde o slavný sváteční hit Janka Ledeckého. To jeho multitalentovaná dcera Ester Ledecká září v novém vánočním klipu, kde zpívá s popovou hvězdou Markem Ztraceným. „Moc si vážím, že šla do toho,“ sdělil na Instagramu Ztracený. Duet se jmenuje Den, kdy vyhrávají všichni.

Ledecká zatím tvrdě trénuje na ostrý lyžařský start sezony, který ji čeká za tři týdny v Beaver Creeku. Její vánoční překvapení je ale na světě.

„Je to venku! Marek Ztracený feat Ester Ledecká! Myslím, že tohle spojení nečekal nikdo, a o to víc mě baví!“ oznámil zpěvák na Instagramu. „Jak to vzniklo? Ta píseň si Esterku prostě sama vybrala a já si moc vážím toho, že vystoupila ze své sportovní zóny, šla do toho a je součástí písničky, která nese jasné poselství…“

Ve své sportovní kariéře je Ledecká zvyklá usilovat o vítězství. Má za sebou už tři olympijské triumfy a taky sedm křišťálových globů za triumfy ve Světovém poháru. O vítězství usiluje každý den.

Tentokrát se kvůli vánočnímu klipu oblékla do tmavého saka, postavila se k bílému klavíru, na kterém kouzlí autor písně Ztracený. Scénu doplňuje prozářená vánoční scéna s dětskými andílky všude kolem. A písni vládne myšlenka, že o Vánocích na vítězství nezáleží. Vyhrávají všichni.

Ledecká je tak další sportovní zimní královnou, která světu ukázala své umělecké vlohy. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová nazpívala ke svému filmu Pravda se pořád vyplatí duet s operním pěvcem Štefanem Margitou, snowboardkrosařka Eva Adamczyková si zase zahrála v klipu s Barborou Polákovou.