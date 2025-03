Proměna obojživelnice Ledecké z lyží na snowboard: za šest dní ke zlatu na MS

Pár dní na prkně si dopřála. Ester Ledecká měla právě za sebou cenné hodiny snowboardového tréninku v norském Kvitfjellu s výhledem na blížící se šampionát ve Svatém Mořici.

„Zajela jsem docela dobré jízdy, ale pak jsem potkala Franze (lyžařského trenéra Gampera) na parkovišti a říkám mu: Takže jedeme do La Thuile. A vůbec tam nebyl otazník, byla to oznamovací věta,“ vzpomíná Ledecká. „A on říká: No počkej, vždyť jsme říkali, že tam nepojedeš, že se připravíš na snowboard. Ale já řekla, že by to byla škoda, že bych ještě chtěla závodit na lyžích.“

A tak ještě koncem minulého týdne STR závodila ve dvou lyžařských super-G Světového poháru. Teprve potom se začala za pomoci trenéra Justina Reitera znovu měnit ve snowboardistku.

„Justina jsem měla pořád s sebou, což bylo skvělé. Byl to docela našlapaný program, ale zvládli jsme to. A jsem hrozně ráda, že to zvládl i můj tým, na který je taky velký tlak, ale dokážou mi dát klid,“ říká Ledecká.

Reiter zdatně nese svůj úděl experta, který má během sezony jen několik málo dní, aby svou závodnici znovu přetvořil ve snowboardovou šampionku. Kvůli tomu tentokrát strávil s týmem víc času i při lyžařských víkendech.

„Pomohlo mi to, protože jsem pochopil, jakou zátěž si přináší z lyží na snowboard,“ vysvětluje Reiter. „Jako tým jsme pak dokázali naplánovat lepší program. A snad Franz a Tomas (lyžařský manažer Bank) oceňují mou pomoc na videopozici. Pak hlava ví, co dělá ocas, a ocas zase ví, co dělá hlava.“

Ledecká sice na prkně závodila naposledy prvního prosince, Reiter ale do jejího programu zařadil dva důležité tréninkové bloky na prkně.

„Po Norsku jsme měli čtyři dny a potom těsně před mistrovstvím jsme měli čtyři dny. Udělali jsme to nejlepší s tím, co jsme měli,“ líčí Reiter.

Výsledek je vždycky nejistý, Ledecká ale opět ukázala svou dominanci. Suverénně vyhrála kvalifikaci i všechny rozjížďky.

„Mám tendenci být opatrnější, protože tenhle závod je extrémně náročný. Nemáte v něm jen jednu jízdu, ale potřebujete jich šest,“ říká Reiter. „Mění se počasí i trať, sníh taky, soupeřky se zlepšují… Musíme pořád bojovat a ona odvedla skvělou práci, že se dokázala zkoncentrovat na finále.“