Koudelka byl v Innsbrucku devátý. Suverén Kobajaši triumfoval potřetí | iSport.cz

Koudelka skončil v Garmisch-Partenkirchenu těsně pod stupni vítězů čtvrtý a v kvalifikaci v Innsbrucku byl dokonce druhý. První soutěžní skok na Bergiselu ale pokazil na hraně a dopadl na 123 metrů. Soupeře v k.o. souboji Fina Andrease Alamomma (115,5) v klidu porazil, ale 109,6 bodu zatím stačí na 18. místo.

Kožíšek skočil 118 metrů, s Norem Andreasem Stjernenem prohrál o třináct metrů a v závodu obsadil 38. místo. Polášek skočil jen 113,5 metru a vypadl s Němcem Karlem Geigerem. V konečném pořadí Poláškovi patří 44. příčka.

Vítěz úvodních dvou závodů Turné Kobajaši soupeře v prvním kole deklasoval skokem dlouhým 136,5 metru. V čele má velký náskok 10,2 bodu před domácím Stefanem Kraftem. Třetí je Kožíškův přemožitel Stjernen.

Výsledky 1. kola

Michael Hayböck (AUT) – Jernej Damjan (SLO) 106,1 – 90,2

Clemens Aigner (AUT) – Kamil Stoch (POL) 98,1 – 119,2

Halvor Egner Granerud (NOR) – Daiki Ito (JPN) DQ – 110,7

Jakub Wolny (POL) – Vladimir Zografski (BUL) 99,4 – 103,6

Constantin Schmid (GER) – Robert Johansson (NOR) 100,1 – 119,0

Piotr Żyła (POL) – Timi Zajc (SLO) 90,7 – 122,1

Markus Eisenbichler (GER) – Philipp Aschenwald (AUT) 114,2 – 107,7

David Siegel (GER) – Junširo Kobajaši (JPN) 107,3 – 109,9

Stefan Hula (POL) – Antti Aalto (FIN) 100,8 – 93,0

Anders Fannemel (NOR) – Daniel-André Tande (NOR) 107,6 – 90,6

Jevgenij Klimov (RUS) – Jukija Sato (JPN) 108,5 – 120,2

Anže Semenič (SLO) – Simon Ammann (SUI) 96,9 – 111,4

Jan Hörl (AUT) – Naoki Nakamura (JPN) 102,9 – 102,1

Kevin Bickner (USA) – Richard Freitag (GER) 95,0 – 117,7

Noriaki Kasai (JPN) – Anže Lanišek (SLO) 100,9 – 115,0

Čestmír Kožíšek (CZE) – Andreas Stjernen (NOR) 96,2 – 123,5

Bor Pavlovčič (SLO) – Stefan Kraft (AUT) 97,3 – 126,8

Sergej Tkačenko (KAZ) – Stephan Leyhe (GER) 88,7 – 120,4

Rok Justin (SLO) – Dawid Kubacki (POL) 94,0 – 118,0

Viktor Polášek (CZE) – Karl Geiger (GER) 90,3 – 102,9

Manuel Fettner (AUT) – Killian Peier (SUI) 104,0 – 117,9

Andreas Wellinger (GER) – Daniel Huber (AUT) 102,6 – 118,6

Andreas Schuler (SUI) – Johann André Forfang (NOR) 81,9 – 97,6

Andreas Alamommo (FIN) – Roman Koudelka (CZE) 89,8 – 109,6

Clemens Leitner (AUT) – Rjoju Kobajaši (JPN) 98,1 – 137,0