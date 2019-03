Seřadili jsme 15 NEJ výkonů české zimy: Sáblíková čtyřikrát, ale i bobisté | iSport.cz

3. Martina Sáblíková – mistryně světa ve víceboji

V Calgary zažila rychlobruslařka dokonalý výkon. Nejdřív výkonem 3:53,31 minuty na trojce překonala legendární světový rekord Kanaďanky Klassenové, který trval dlouhých třináct let. Pak vylepšila svůj sedm let starý výkon na pětce časem 6:42,01 a pomohla si tak ke zlatu ze světového šampionátu ve víceboji. Byl to její jubilejní dvacátý titul mistryně světa.