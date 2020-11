84 stran o zimě: Rozhovory s Davidovou i Bankem, dotazníky hvězd, kalendář

Skvělá střelba i výtečný běh Markéty Davidové posunuly českou štafetu do samého popředí závodu • Petr Slavík (Český biatlon)

Při ceremoniálu po ženském sprintu jako by Markéta Davidová ani nevěřila, že dopadla tak dobře... • Petr Slavík (Český biatlon)

Markéta Davidová se v pátečním sprintu blýskla skvělým výkonem, do stíhačky odstartuje z 5. místa • Petr Slavík (Český biatlon)

Ve Sport Magazín +PLUS najdete rozhovory s Markétou Davidovou či Ondřejem Bankem... • Archiv Sportu

Venku začíná mrznout, zima přichází. A s ní i speciální rozšířený magazín, který se na 84 stranách věnuje právě nadcházející zimní sezoně. Vévodí mu rozhovor s biatlonovou sympaťačkou Markétou Davidovou, která vedle svého sportu rozebírá i vysněné studium veteriny nebo dětskou roli ve filmu. Proč stále platí, že se jí nelíbí česká jednička? A proč při tréninku poslouchá přednášky? Obsáhlý rozhovor si můžete přečíst už zítra. Plus spoustu dalších zajímavostí.

Vedle Davidové přináší Sport Magazín +PLUS i další interview. S někdejším lyžařem Ondřejem Bankem, účastníkem čtyř zimních olympiád, který i po kariéře zůstal svůj. Osobitý. Takhle vysvětluje, proč už není součástí trenérského týmu Ester Ledecké. „Vyměnil jsem pozici trenéra u skoro nejlepší závodnice v historii za to, že učím děti utírat si zadek, ale je to zase další výzva,“ popisuje s úsměvem.

Co dalšího najdete v pátečním Sport Magazín +PLUS

Dotazníky hvězd: Martina Sáblíková, Michal Krčmář, Anna Fernstädtová a další

Téma: Boj s covidem. Jak se s globálním strašákem vyrovnaly v přípravě Ester Ledecká, Martina Sáblíková nebo biatlonisté?

Kalendář sezony: Kompletní přehled Světových pohárů i dalších vrcholných akcí

Příběh: bobista Dominik Dvořák

Představení: Věděli jste, že firma HEAD svoje závodní modely lyžařských bot vyrábí v Česku?