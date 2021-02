Adrenalin v ledovém korytě v rychlostech jako na dálnici. Bobisté jsou zvyklí tenhle odvaz prožívat v realitě. Dominik Dvořák je však před olympiádou v Pekingu ve stejné situaci jako pařmeni na síti. Ve skutečnosti olympijskou dráhu ještě neviděl. Natož, aby se v ní projel. Zatím se musí spokojit s video záběry.

„Od IBSF máme video z pohledu pilota. Koukal jsem na něj už asi stokrát, ale ve finále člověk musí cítit dráhu, musí vědět, jak se řídí, podívat se na to zblízka,“ líčí Dvořák. „Nejde z videa odhadnout, jak se tam má řídit. Jsem na to dost zvědavý, dráha vypadá hodně technicky. Doufám, že to klapne, že se tam podíváme.“

Češi už měli do Pekingu jet několikrát. Dvořák byl mezinárodní federací IBSF vybrán jako jeden ze tří pilotů, kteří měli olympijskou dráhu testovat už vloni na podzim. Jenže kvůli pandemii covidu to neklaplo. Nevyšel ani další plánovaný testovací termín a také Světový pohár v Pekingu, míněný jako olympijská generálka, byl zrušen.

„Tyhle možnosti všechny odpadly, přesunulo se to. Doufám, že se tam podíváme aspoň před olympiádou,“ těší se Dvořák.

Další možnost se rýsuje letos v říjnu, přibližně čtvrt roku před samotnými Hrami. Češi mají v Pekingu absolvovat dvoutýdenní tréninkový kemp a následně i závody Světového poháru.

„Budeme v Číně kolem čtyř týdnů. Uvidíme, jak to dopadne,“ tvrdí reprezentační trenér Dawid Kupczyk.

Český tým půjde k olympiádě po sezoně, kterou komplikovala opatření proti covidu. Na podzim ovlivnily pozitivní testy Dvořáka s brzdařem Dominikem Suchým, v sezoně přesto vydrželi fit. Jediný Suchého test se ukázal pozitivní, ale falešně.

Češi tak absolvovali všechny závody Světového poháru a zářili hlavně ve dvojbobu. Pilot Dvořák s brzdařem Jakubem Noskem skončili devětkrát v top ten Světového poháru a dařilo se jim především na dráze v Innsbrucku, kde nasbírali dvě čtvrtá a páté místo. V celkovém hodnocení skončili třetí jak v hodnocení dvojek, tak ve společné kategorii dvojbobů a čtyřbobů.

„Ve dvojce jsme udělali skvělý výsledek. K tomu dvakrát čtvrté a páté místo ve Světovém poháru. To jsou historické výsledky,“ pochvaluje si kouč Kupczyk.

Stínem zimy byl nevydařený světový šampionát. Přitom po roce se konal opět v německém Altenbergu na dráze, kterou Češi dobře znají. Na vynikající šesté místo čtyřbobu z loňského MS však tentokrát nenavázali. Dvojbob dojel patnáctý a čtyřbob ještě o místo dál.

„Z posledního závodu nejsou nejlepší dojmy, to se nám úplně nepovedlo. Budeme přemýšlet, abychom z toho nějak vyšli. Bereme to jako školu, jako motivaci zlepšit se do budoucna,“ říká Dvořák. „Ale Světový pohár byl super. Že se nám podařilo zajet třetí místo ve dvojkách i v celkovém hodnocení v kombinaci se čtyřbobem, to je velká paráda.“

Dvořáka po sezoně ještě čeká nástup do nemocnice. Podstoupí totiž operaci, která by měla vyřešit trable s bolavými zády.

„Už mám domluvený zákrok, který by mi měl pomoct vrátit záda do původního stavu. Je potřeba se na to zaměřit, aby to bylo stoprocentní,“ tvrdí Dvořák. „Před námi je olympiáda, což je to nejdůležitější. Ověřili jsme si, že výkon tvoří celý tým, že celý tým musí být stoprocentní.“