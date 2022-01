Kostýmy na Red Bull Homerunu: Kráva i Krakonoš

11.45 Není čas ztrácet čas

První kroky míří pro startovní dres a samolepku na helmu. A už není cesty zpátky. Ideální plán je vydat se zkontrolovat závodní sjezdovku. To mimochodem radí i Adam Prášek, který závod v Peci vyhrál: „Nejlepší je si tu sjezdovku trochu natrénovat, nabrousit hrany a pustit to dolů.“

14.30 Nasát horskou atmosféru

Asi všichni známe tu horskou pohodu - pár jízd, pauza, chvíle sluníčka. A to pořád dokola.

15.15 Checknout start

Je dobré nepodcenit start a připravit se včas. Najít místo startu, odkud se běží a kde nechat vybavení. A přesně tohle dělali všichni, i ti, kteří bojují v soutěži o nejlepší kostým - Viking, Krakonoš, kráva nebo postavička z Futuramy.

15.30 Vymyslet dobrou strategii

Nikdo nedokáže dobře říct, co přesně je to, co vás posune nejrychleji do cíle. Správně umístěné lyže, nebo prkno? Rychlý sprint? Rychlá jízda dolů? Třeba umístění lyží byla pro některé skoro raketová věda! A když to vymyslíte, prosviští kolem vás Michal Maroši a Tomáš Slavík na kole.

15.50 Sprint, popadnout dech, střih: cíl

Sprint je přesně to, co rozdělí startovní pole. A všichni se shodují, že to je přesně to, co vás dokáže rozhodit. Zadýchané brýle, plíce v ohni, na lyžáky skoro nevidíte.

16.15 Sprcha šampaňským

Všichni v cíli! Žádné ztracené lyže, zlomená prkna, ani končetiny. Nejrychlejší lyžař Adam Prášek se dostal do cílové brány pod dvě minuty a hned za ním se cílem prohnal snowboardista Marek Machula.

Kompletní výsledky závodu naleznete na stránce redbull.cz/homerun, kde se můžete zaregistrovat i pro zbývající dva závody seriálu na Dolní Moravě a na Špičáku.